Die kuriose Idee eines Programmierers: Die Gesundheit des DOOM-Helden mit dem Herzschlag der Großmutter verknüpft

Ein Programmierer erzählte, wie er seine im Krankenhaus auf der Intensivstation liegende Großmutter besuchte und auf dem Monitor neben ihrem Bett das berühmte Spiel DOOM startete. Er gab an, dafür das KI-Modell Claude Opus 5.5 verwendet zu haben.

Doch der ungewöhnlichste Aspekt des Experiments liegt nicht im Spiel selbst. Der Programmierer verknüpfte die Gesundheitsanzeige des Protagonisten mit der Herzfrequenz seiner Großmutter. Das Ergebnis war, dass sich der Zustand der Spielfigur je nach Herzschlag der Patientin veränderte. Der Geschichte zufolge sollte, wenn die Gesundheit der Figur auf Null sinkt, auch der Herzschlag auf Null fallen.

Dieses Ereignis dürfte bei Technik- und Gaming-Enthusiasten für Gesprächsstoff sorgen. Besonders die Idee, die Vitalwerte eines Patienten mit der Spielmechanik zu koppeln, erscheint ungewöhnlich und kontrovers.

Gleichzeitig sollte diese Geschichte nicht als bestätigtes medizinisches Experiment betrachtet werden, da die Details nicht unabhängig verifiziert wurden. Vitalwerte wie der Herzschlag eines Patienten sind zudem nichts, was durch ein Spiel gesteuert werden sollte.