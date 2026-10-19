Google Pay Zahlungsdienst in Usbekistan gestartet

·10·Technologie
Google Pay Zahlungsdienst in Usbekistan gestartet

In Usbekistan Der elektronische Zahlungsdienst Google Pay wurde gestartet. Dies gab der Vertreter von Google Cloud, Marcin Krasuski, am 19. Oktober auf einer Veranstaltung in Samarkand bekannt.

Die Arbeiten zur Einführung des Dienstes in Usbekistan wurden nach Änderungen der Gesetzgebung zur Speicherung personenbezogener Daten intensiviert. Diese Änderungen zielen darauf ab, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten im Ausland ermöglichen.

Zur Erinnerung: Im März 2026 wurde in Usbekistan ein Gesetz unterzeichnet, das die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten im Ausland erlaubt. Nach diesen Änderungen wurden die Arbeiten zur Einführung von Google Pay beschleunigt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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