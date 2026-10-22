Gefährlicher Schulweg für Kinder in Vietnam

Im vietnamesischen Dorf Huoi Ha sind Eltern täglich gezwungen, einen gefährlichen Fluss zu überqueren, damit ihre Kinder zur Schule gelangen können. Sie stecken ihre Kinder in Plastiktüten und tragen sie durch die starke Strömung ans andere Ufer.

Besonders in der Regenzeit verschärft sich die Lage. Wenn der Wasserstand steigt und die Strömung zunimmt, wird die Nutzung einfacher Bambusbrücken lebensgefährlich. Infolgedessen greifen Eltern auf andere, extrem riskante Methoden zurück, um den Schulweg ihrer Kinder zu ermöglichen.

Diese Szene verdeutlicht die enormen Schwierigkeiten, mit denen Familien in abgelegenen Regionen konfrontiert sind, um ihren Kindern Bildung zu ermöglichen. Der einfache Weg zur Schule wird für die Kinder und ihre Eltern zu einer gefährlichen Prüfung.

In einer solchen Situation ist der Bau sicherer Brücken und geeigneter Wege von entscheidender Bedeutung. Schließlich sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, ohne sein Leben zu riskieren.