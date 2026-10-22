Iranische «Schwarze Witwe» wegen Mordes an 11 Ehemännern angeklagt

Im Iran wird die 56-jährige Kolsum Akbari beschuldigt, über einen Zeitraum von 22 Jahren elf ihrer Ehemänner vergiftet zu haben. Ermittlungen zufolge heiratete sie ältere Männer, um deren Vermögen und Geld zu erlangen. Die Frau gab an, die Zahl der Opfer könne 13 oder sogar 15 betragen, sie könne sich jedoch nicht an die genaue Zahl erinnern.

Akbaris kriminelle Aktivitäten begannen im Jahr 2000 und dauerten bis 2023 an. Sie lernte in verschiedenen Städten der iranischen Provinz Mazandaran alleinstehende, ältere Männer kennen und heiratete diese. Aufgrund des hohen Alters und der schwachen Gesundheit der Männer wurden ihre Todesfälle zunächst auf natürliche Ursachen zurückgeführt. So konnte die Frau viele Jahre lang unbemerkt agieren.

«Ich weiß nicht genau, wie viele Menschen ich getötet habe»

Während der Ermittlungen sagte Akbari über die Anzahl ihrer Opfer:

«Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich getötet habe. Vielleicht waren es 13 oder 15. Ich kann mich nicht genau erinnern.»

Die Frau heiratete zum ersten Mal im Alter von 18 Jahren. Ihre erste Ehe hielt nicht lange, und ihr zweiter Ehemann war deutlich älter, schlug sie ständig und demütigte sie. Ermittlungsergebnissen zufolge begannen Akbaris Morde nach dem Tod ihres zweiten Mannes.

Sie verbreitete, dass sie bereit sei, ältere, alleinstehende Männer zu heiraten. Nachdem sie die finanzielle Situation ihrer zukünftigen Ehemänner geprüft hatte, stimmte sie der Ehe gegen hohe Mitgiften oder Zahlungen zu.

Ehemänner vergiftet und Vermögen an sich gerissen

Der Anklage zufolge verabreichte Akbari ihren Ehemännern kurz nach der Heirat Blutdruck- und Diabetesmedikamente, Beruhigungsmittel sowie Industriealkohol. Wenn die Vergiftung nicht zum Erfolg führte, versuchte sie in einigen Fällen, sie mit einem Kissen zu ersticken.

Der 69-jährige Mirahmad Omrani, den die Frau 2013 heiratete, starb einen Monat später. Der 62-jährige Ismail Bakhshi, den sie 2016 heiratete, verstarb zwei Monate nach der Hochzeit. Der 83-jährige Ganjali Hamzey starb 43 Tage nach der Eheschließung.

Einer von Akbaris Ehemännern, Maseh Nemati, überlebte 2020 einen Vergiftungsversuch. Er erstattete jedoch keine Anzeige bei der Polizei, sondern beschränkte sich darauf, die Frau aus seinem Haus zu werfen.

Sohn des letzten Opfers deckte das Verbrechen auf

Akbaris Verbrechen wurden 2023 nach dem Tod ihres letzten Ehemannes, des 82-jährigen Gholamreza Baboie, aufgedeckt. Der Sohn des Verstorbenen hatte von einem Bekannten gehört, dass sein Vater zuvor mit einer Frau namens Kolsum verheiratet war und diese ihn einst zu vergiften versucht hatte. Als er die Frau sah, erkannte er sie wieder und informierte die Polizei.

Nachdem Akbari die Vorwürfe zunächst bestritten hatte, gestand sie später ihre Taten. Sie machte jedoch widersprüchliche Angaben zur Anzahl der Opfer.

Der Frau droht die Todesstrafe

Kolsum Akbari ist wegen elffachen vorsätzlichen Mordes und eines versuchten Mordes angeklagt. Sollte das Gericht sie schuldig sprechen, könnte gegen sie die Todesstrafe verhängt werden.

An dem Fall sind mehr als 45 Kläger beteiligt, darunter die Erben der Verstorbenen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Hauptziel der Frau darin bestand, das Vermögen und Geld ihrer Ehemänner zu erlangen. Ermittlungen zufolge wurde ein Großteil der Gelder auf den Namen ihrer Tochter registriert.

Es wird erwartet, dass das Gericht nach Anhörung aller Kläger und Abschluss des Verfahrens ein Urteil fällt.