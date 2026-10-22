Flug in Japan wegen Schlange unter dem Bodenbelag gestrichen

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Flug in Japan wegen Schlange unter dem Bodenbelag gestrichen

In Japan wurde an Bord eines Flugzeugs der Japan Air Commuter, einer Tochtergesellschaft von Japan Airlines, eine 40 Zentimeter lange ungiftige Schlange gefunden. Aufgrund des Vorfalls wurde der geplante Flug in die Präfektur Kagoshima gestrichen. Dies berichtete die Zeitung „The Independent“.

Es wurde bekannt gegeben, dass das Flugzeug am 19. Oktober vom Flughafen Izumo in der Präfektur Shimane zum Flughafen Fukuoka geflogen war. Es sollte um 12:50 Uhr Ortszeit von Fukuoka nach Kagoshima abheben.

Während der Flugvorbereitungen wurde im Cockpit ein unbekanntes Tier gesichtet, das jedoch zunächst nicht gefunden werden konnte. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flug gestrichen. Später untersuchten Mechaniker die Flugzeugkabine gründlich und entdeckten am 20. Oktober die Schlange, die sich unter dem Bodenbelag versteckt hatte.

Experten identifizierten die Schlange als ein junges Exemplar der ungiftigen Japanischen Streifennatter. Spezialisten wurden hinzugezogen, um das Tier einzufangen. Wie die Schlange in das Flugzeug gelangen konnte, ist derzeit noch unklar.

Nach Angaben der Fluggesellschaft ist dies der erste Vorfall, bei dem eine Schlange in der Kabine eines ihrer Flugzeuge gefunden wurde. Das Unternehmen entschuldigte sich bei den Passagieren für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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