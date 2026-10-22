Einzigartiger giftiger Primat, der fast ein Jahrhundert lang als verschollen galt, in Indonesien wiederentdeckt

Auf der indonesischen Insel Bangka wurde das Vorkommen eines seltenen Primaten, des Bangka-Plumploris, der fast ein Jahrhundert lang von Wissenschaftlern übersehen wurde, erneut bestätigt. Das nachtaktive kleine Tier gilt als vom Aussterben bedroht. Dies berichtete das Magazin People unter Berufung auf Daten der Organisation Re:wild.

Die letzten wissenschaftlichen Aufzeichnungen über diese Art stammten aus den 1930er Jahren, und Experten befürchteten, dass die Art in freier Wildbahn vollständig ausgestorben sein könnte.

Mitarbeiter des Wildtierrettungszentrums „Alobi“ in Indonesien stellten jedoch fest, dass die lokale Bevölkerung diesen Tieren regelmäßig begegnet. Zwischen 2015 und 2025 gingen Berichte über Sichtungen von Plumploris in Gärten, Parks, an Straßenrändern und Stromleitungen ein. Innerhalb von zehn Jahren wurden mehr als 90 Tiere gerettet, von denen 86 in geschützte Wälder entlassen wurden. Die Forschungsergebnisse wurden im wissenschaftlichen Journal Spixiana veröffentlicht.

Der Bangka-Plumplori wurde erstmals 1906 beschrieben und 2013 als eigenständige Art anerkannt. Sie leben in Bäumen und gehören zur Gruppe der Plumploris, die als die einzigen giftigen Primaten der Welt gelten.

Die größten Bedrohungen für die Art sind die Abholzung, der Zinnabbau, Palmölplantagen und der illegale Handel. Wissenschaftler planen nun, die genaue Anzahl der Tiere zu ermitteln und ihren Lebensraum zu schützen.