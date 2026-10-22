Einzigartiger giftiger Primat, der fast ein Jahrhundert lang als verschollen galt, in Indonesien wiederentdeckt

·3·Welt
Einzigartiger giftiger Primat, der fast ein Jahrhundert lang als verschollen galt, in Indonesien wiederentdeckt

Auf der indonesischen Insel Bangka wurde das Vorkommen eines seltenen Primaten, des Bangka-Plumploris, der fast ein Jahrhundert lang von Wissenschaftlern übersehen wurde, erneut bestätigt. Das nachtaktive kleine Tier gilt als vom Aussterben bedroht. Dies berichtete das Magazin People unter Berufung auf Daten der Organisation Re:wild.

Die letzten wissenschaftlichen Aufzeichnungen über diese Art stammten aus den 1930er Jahren, und Experten befürchteten, dass die Art in freier Wildbahn vollständig ausgestorben sein könnte.

Mitarbeiter des Wildtierrettungszentrums „Alobi“ in Indonesien stellten jedoch fest, dass die lokale Bevölkerung diesen Tieren regelmäßig begegnet. Zwischen 2015 und 2025 gingen Berichte über Sichtungen von Plumploris in Gärten, Parks, an Straßenrändern und Stromleitungen ein. Innerhalb von zehn Jahren wurden mehr als 90 Tiere gerettet, von denen 86 in geschützte Wälder entlassen wurden. Die Forschungsergebnisse wurden im wissenschaftlichen Journal Spixiana veröffentlicht.

Der Bangka-Plumplori wurde erstmals 1906 beschrieben und 2013 als eigenständige Art anerkannt. Sie leben in Bäumen und gehören zur Gruppe der Plumploris, die als die einzigen giftigen Primaten der Welt gelten.

Die größten Bedrohungen für die Art sind die Abholzung, der Zinnabbau, Palmölplantagen und der illegale Handel. Wissenschaftler planen nun, die genaue Anzahl der Tiere zu ermitteln und ihren Lebensraum zu schützen.

Bangka-PlumploriRe:wildIndonesienSpixianaPrimaten
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nur 9 Gramm schwere Feder für 28.000 Dollar versteigertNur 9 Gramm schwere Feder für 28.000 Dollar versteigertGestern 08:09Sensation in Indonesien: Die „Braut“ entpuppt sich als MannSensation in Indonesien: Die „Braut“ entpuppt sich als Mann17 Oktober 14:13Der geheimnisvolle Primat, der durch Klopfen auf Bäume jagtDer geheimnisvolle Primat, der durch Klopfen auf Bäume jagt28 August 23:27Giftige Spinne an der Küste Finnlands aufgetauchtGiftige Spinne an der Küste Finnlands aufgetaucht20 September 11:37Neue Katzenart in den Bergen Boliviens entdeckt — Die zoologische Sensation des JahrhundertsNeue Katzenart in den Bergen Boliviens entdeckt — Die zoologische Sensation des Jahrhunderts18 September 21:11Riesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht TagenRiesige Mülldeponie in Indonesien brennt seit acht Tagen8 Juli 23:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig