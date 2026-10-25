In China gibt es Dienstleistungen, bei denen Menschen gegen Bezahlung für andere streiten

·6·Welt
In China gibt es Dienstleistungen, bei denen Menschen gegen Bezahlung für andere streiten

In der chinesischen Stadt Guangzhou verbreitete sich ein Video in den sozialen Medien, das einen Mann mit einem Schild zeigt, auf dem steht: „Ich streite in Ihrem Namen“. Er bietet an, bei Konflikten zwischen Menschen stellvertretend für seine Kunden zu streiten.

Der Mann gibt an, dass er für diesen Dienst 188 Yuan, also etwa 26 US-Dollar, ohne zeitliche Begrenzung verlangt.

Tatsächlich ist der Dienst, für andere zu streiten, in China nicht neu. Bereits 2019 berichteten lokale Medien, dass solche Dienste auf Online-Handelsplattformen wie „Taobao“ angeboten wurden. Damals lagen die Preise zwischen 5 und 200 Yuan. Der Streit konnte per Telefon, SMS oder WeChat geführt werden.

Einige Anbieter verlangten zusätzliche Gebühren für Streitigkeiten in lokalen Dialekten wie Sichuan. Der Grund dafür ist, dass der Sprachstil und die Wirkung der Ausdrücke in verschiedenen Dialekten unterschiedlich sind.

Rechtsexperten haben jedoch darauf hingewiesen, dass solche Dienstleistungen, die darauf abzielen, andere zu beleidigen oder deren Frieden zu stören, zu rechtlichen Problemen führen können.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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