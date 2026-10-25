Mann schläft 9 Stunden täglich in Indonesien und wird durch Matratzenwerbung zum Internetstar

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Mann schläft 9 Stunden täglich in Indonesien und wird durch Matratzenwerbung zum Internetstar

Die indonesische Matratzenmarke Domi Bed hat mit einer ungewöhnlichen Werbekampagne die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen. Das Projekt zeigt eine Person, die in einem fahrenden Fahrzeug neun Stunden am Tag schläft. Was zunächst wie ein Traumjob aussah, entpuppte sich als Werbemaßnahme zur Vermarktung des Produkts.

Das in den sozialen Medien verbreitete Video zeigt das Innere eines großen Fahrzeugs, das in ein Schlafzimmer verwandelt wurde. Darin wurden ein Bett und Matratzen aufgestellt, auf denen eine Person friedlich schlief. Passanten konnten durch die Fenster einen Blick auf die ungewöhnliche Szene werfen. Die Menschen waren erstaunt, jemanden in einem fahrenden Auto so ruhig schlafen zu sehen.

Das Hauptziel der Kampagne war es, den Komfort der Matratze zu demonstrieren. Die Marke wollte damit zeigen, dass selbst während der Fahrt eine komfortable Schlafumgebung geschaffen werden kann.

Das Video verbreitete sich in kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken und stieß auf großes Interesse. Während einige Nutzer den Job als beneidenswert bezeichneten, diskutierten andere scherzhaft über die Idee, für das Schlafen den ganzen Tag bezahlt zu werden.

Die Werbekampagne zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Haupteigenschaft des Produkts auf unkonventionelle Weise präsentiert. Anstelle komplexer Szenen wurde der Komfort der Matratze direkt zur Schau gestellt.

Domi BedIndonesienWerbekampagneMarketingSchlafkomfort
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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