Wissenschaftler auf den Philippinen entdecken einen der kleinsten Frösche der Welt

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Wissenschaftler auf den Philippinen entdecken einen der kleinsten Frösche der Welt

Wissenschaftler auf den Philippinen haben eine neue Art entdeckt, die zu den kleinsten Fröschen der Welt zählt. Das winzige Lebewesen wurde im Rahmen einer gemeinsamen Studie mit der University of Kansas im Guiting-Guiting-Naturpark auf der Insel Sibuyan gefunden.

Die Forschergeben an, dass die Größe des Frosches etwa der einer microSD-Speicherkarte entspricht. Seine extreme Kleinheit hat die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich gezogen und ist für das Verständnis evolutionärer Anpassungsprozesse in der Natur von großer Bedeutung.

Experten bezeichnen diese Veränderung als „Miniaturisierung“. Dabei verkleinern sich bestimmte Tierarten im Laufe der Evolution, um sich an spezifische Lebensräume anzupassen. So können beispielsweise einige Lebewesen, die in engen Bereichen am Waldboden leben, eine sehr geringe Körpergröße aufweisen.

Diese Entdeckung hat erneut gezeigt, dass die philippinische Insel Sibuyan über eine einzigartige Natur verfügt. Da die Insel zahlreiche endemische Arten beherbergt, die nur dort vorkommen, wird sie manchmal als die „Galapagos-Inseln Asiens“ bezeichnet.

Wissenschaftler vermuten, dass in dieser Region noch weitere, der Wissenschaft bisher unbekannte Arten existieren könnten. Daher ist der Schutz und die wissenschaftliche Erforschung der natürlichen Lebensräume seltener Tiere von großer Bedeutung.

PhilippinenInsel SibuyanGuiting-GuitingUniversity of KansasArtentdeckung
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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