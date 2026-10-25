Mann lebte zwei Jahre lang mit einer Goldzahnprothese im Bronchus

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Mann lebte zwei Jahre lang mit einer Goldzahnprothese im Bronchus

In der russischen Stadt Sterlitamak entfernten Ärzte eine Prothese mit fünf Goldzähnen aus dem rechten Bronchus eines Mannes. Dies berichteten lokale Medien unter Berufung auf den Gesundheitsminister von Baschkortostan, Ayrat Rahmatullin.

Es stellte sich heraus, dass der Mann fast ein Jahr lang unter anhaltendem Husten litt. Er hielt dies für altersbedingte Veränderungen oder die Folge einer Erkältung und suchte keinen Arzt auf. Als sich sein Zustand Anfang Oktober verschlechterte, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Zunächst vermuteten die Ärzte eine Lungenentzündung, doch bei einer Untersuchung wurde ein Fremdkörper in den Atemwegen festgestellt.

In einem ausführlichen Gespräch mit dem Patienten erinnerte er sich, dass er vor etwa zwei Jahren nach dem Aufwachen seine Zahnprothese nicht finden konnte. Damals dachte er, er hätte sie einfach verloren, und ahnte nicht, dass sie in seine Atemwege gelangt war.

Die Ärzte entfernten die Prothese vorsichtig mit einem speziellen Instrument mittels Bronchoskopie. Während des Eingriffs wurde das Gewebe der Atemwege nicht beschädigt. Danach hörte der chronische Husten des Patienten auf.

Der Mann befindet sich derzeit im Genesungsprozess. Die Ärzte teilten mit, dass keine Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit bestehe.

SterlitamakAyrat RahmatullinZahnprotheseBronchoskopieMedizin
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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