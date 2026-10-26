Politische Sensation in Serbien: Vučić räumt Niederlage bei vorgezogenen Wahlen ein

Auf der politischen Bühne Serbiens hat sich eine unerwartete und historische Wende vollzogen: Der ehemalige Präsident des Landes, Aleksandar Vučić, hat offiziell eingeräumt, dass seine politische Kraft bei den vorgezogenen Parlamentswahlen eine Niederlage erlitten hat. Dies berichtete die Publikation „Strana“ unter Berufung auf die einflussreichen serbischen Medien Nova und Blic.

Ersten Berechnungen zufolge hat die wichtigste Oppositionskraft, „Liste des Studentenprotests“ (Studencheskiy protestniy spisok), einen überzeugenden Sieg errungen und hat nun die Möglichkeit, eine neue Regierung zu bilden.

„Wir haben verloren“: Offenes und unerwartetes Statement von Vučić

Aleksandar Vučić trat nach Schließung der Wahllokale vor die Presse und verschwieg das vorläufige Bild nicht:

Eingeständnis der Niederlage: „Wir haben noch keine endgültigen Ergebnisse. Aber basierend auf den vorläufigen Daten ist klar, dass wir diese Wahlen verloren haben. Die ‚Liste des Studentenprotests‘ hat gewonnen“, betonte der Politiker.

Wahlergebnisse: Obwohl die Stimmenauszählung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wurde anerkannt, dass es unmöglich ist, den Abstand zwischen den führenden und den unterlegenen Kräften aufzuholen.

Parlament mit 250 Sitzen: Wie werden die Mandate verteilt?

Die vorläufige Verteilung der insgesamt 250 Abgeordnetensitze in der serbischen Skupština (Parlament) sieht wie folgt aus:

„Liste des Studentenprotests“ — 135 Sitze: Die Oppositionskoalition erringt die absolute Mehrheit im Parlament und ist damit in der Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen und eine Regierung ohne Koalitionspartner zu bilden.

Koalition „Vereinigtes Serbien“ — 105 Sitze: Der regierende Block um die Serbische Fortschrittspartei landete mit 105 Mandaten auf dem zweiten Platz.

Endgültige Protokolle stehen aus: Die offizielle Wahlkommission hat die Endergebnisse noch nicht bekannt gegeben, aber es wird nicht erwartet, dass sich das Kräfteverhältnis noch drastisch ändert.

Diese Wahlergebnisse könnten eine neue Phase in der Innenpolitik Serbiens und in den geopolitischen Prozessen auf dem Balkan einläuten.