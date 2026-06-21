In der Welt der modernen Energie und Technologie steigt die Nachfrage nach Lithium von Tag zu Tag. Eine neue Studie von Wissenschaftlern der University of Illinois (Chicago) hat einen revolutionären Durchbruch präsentiert: Bornitrid-Nanoröhren weisen die Eigenschaft auf, Lithium-Ionen wesentlich schneller zu transportieren, als es theoretische Modelle vorhersagten. Diese Entdeckung wird voraussichtlich die Effizienz von Akkumulatoren steigern und die Prozesse des Lithium-Recyclings grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com transportieren Bornitrid-Nanoröhren Lithium-Ionen nicht nur schnell, sondern fungieren auch als spezieller „Filter“. Sie lassen Lithium-Ionen leicht passieren und blockieren gleichzeitig viele andere Ionen. Einer der Autoren der Studie, außerordentlicher Professor Sangil Kim, betonte, dass die im Experiment beobachtete Geschwindigkeit der Ionenbewegung höher war als in allen bisher bekannten Systemen.

Möglichkeiten für Batterien der nächsten Generation und die Industrie

Die Steuerung des Ionenflusses in Nanokanälen war eines der Haupthindernisse bei der Entwicklung von Batterien der nächsten Generation, Entsalzungsanlagen und Technologien zur Gewinnung seltener Metalle. Das Hauptproblem bestand darin, eine hohe Filtrationsgeschwindigkeit mit präziser Selektivität zu vereinen. Bornitrid-Nanoröhren konnten diese beiden Anforderungen perfekt kombinieren.

Um ihre Ideen in der Praxis zu testen, schufen die Wissenschaftler eine spezielle Membran aus Millionen geladener Nanoröhren. Als diese Membran zwischen Salzlösungen unterschiedlicher Konzentration platziert wurde, stellte sich heraus, dass Lithium 31-mal schneller passierte als erwartet. Gleichzeitig wurde der Durchgang anderer Ionen effektiv begrenzt, was eine hohe Präzision bei der Lithium-Trennung ermöglicht.

Um die praktische Anwendung dieser Technologie zu demonstrieren, bauten die Forscher zudem ein kompaktes Gerät. Dieses Gerät wandelt den chemischen Unterschied von Salzlösungen in elektrische Energie um. Die gewonnene Energie reichte aus, um einfache Geräte wie eine elektronische Uhr oder einen Taschenrechner zu betreiben. Dieser Prozess ähnelt dem Mechanismus, mit dem elektrische Aale in der Natur eine elektrische Ladung in ihrem Körper erzeugen.

Zukünftige Pläne und das Problem der Lithium-Knappheit

In einer Zeit, in der das Interesse an Elektroautos und erneuerbaren Energiequellen auch in Entwicklungsländern wie Usbekistan wächst, sind Technologien zur effizienten Gewinnung von Lithium-Rohstoffen von großer Bedeutung. Die neue Entdeckung könnte insbesondere bei der Entsorgung alter Akkumulatoren und der Rückgewinnung von Lithium eine große Hilfe sein.

Das Wissenschaftlerteam plant, diese Technologie künftig im industriellen Maßstab einzusetzen. Der Schwerpunkt wird auf der Steigerung der Effizienz der Lithiumgewinnung und der tieferen Untersuchung der anomalen schnellen Ionenbewegung in Nanostrukturen liegen. Sollte sich diese Methode verbreiten, könnte die Herstellung von Energiequellen für Smartphones und Elektroautos deutlich günstiger und schneller werden.