Superhighway für Lithium: Bornitrid-Nanoröhren beschleunigen Ionenbewegung um das 30-fache

·33·Technologie
Superhighway für Lithium: Bornitrid-Nanoröhren beschleunigen Ionenbewegung um das 30-fache

In der Welt der modernen Energie und Technologie steigt die Nachfrage nach Lithium von Tag zu Tag. Eine neue Studie von Wissenschaftlern der University of Illinois (Chicago) hat einen revolutionären Durchbruch präsentiert: Bornitrid-Nanoröhren weisen die Eigenschaft auf, Lithium-Ionen wesentlich schneller zu transportieren, als es theoretische Modelle vorhersagten. Diese Entdeckung wird voraussichtlich die Effizienz von Akkumulatoren steigern und die Prozesse des Lithium-Recyclings grundlegend verändern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com transportieren Bornitrid-Nanoröhren Lithium-Ionen nicht nur schnell, sondern fungieren auch als spezieller „Filter“. Sie lassen Lithium-Ionen leicht passieren und blockieren gleichzeitig viele andere Ionen. Einer der Autoren der Studie, außerordentlicher Professor Sangil Kim, betonte, dass die im Experiment beobachtete Geschwindigkeit der Ionenbewegung höher war als in allen bisher bekannten Systemen.

Möglichkeiten für Batterien der nächsten Generation und die Industrie

Die Steuerung des Ionenflusses in Nanokanälen war eines der Haupthindernisse bei der Entwicklung von Batterien der nächsten Generation, Entsalzungsanlagen und Technologien zur Gewinnung seltener Metalle. Das Hauptproblem bestand darin, eine hohe Filtrationsgeschwindigkeit mit präziser Selektivität zu vereinen. Bornitrid-Nanoröhren konnten diese beiden Anforderungen perfekt kombinieren.

Um ihre Ideen in der Praxis zu testen, schufen die Wissenschaftler eine spezielle Membran aus Millionen geladener Nanoröhren. Als diese Membran zwischen Salzlösungen unterschiedlicher Konzentration platziert wurde, stellte sich heraus, dass Lithium 31-mal schneller passierte als erwartet. Gleichzeitig wurde der Durchgang anderer Ionen effektiv begrenzt, was eine hohe Präzision bei der Lithium-Trennung ermöglicht.

Um die praktische Anwendung dieser Technologie zu demonstrieren, bauten die Forscher zudem ein kompaktes Gerät. Dieses Gerät wandelt den chemischen Unterschied von Salzlösungen in elektrische Energie um. Die gewonnene Energie reichte aus, um einfache Geräte wie eine elektronische Uhr oder einen Taschenrechner zu betreiben. Dieser Prozess ähnelt dem Mechanismus, mit dem elektrische Aale in der Natur eine elektrische Ladung in ihrem Körper erzeugen.

Zukünftige Pläne und das Problem der Lithium-Knappheit

In einer Zeit, in der das Interesse an Elektroautos und erneuerbaren Energiequellen auch in Entwicklungsländern wie Usbekistan wächst, sind Technologien zur effizienten Gewinnung von Lithium-Rohstoffen von großer Bedeutung. Die neue Entdeckung könnte insbesondere bei der Entsorgung alter Akkumulatoren und der Rückgewinnung von Lithium eine große Hilfe sein.

Das Wissenschaftlerteam plant, diese Technologie künftig im industriellen Maßstab einzusetzen. Der Schwerpunkt wird auf der Steigerung der Effizienz der Lithiumgewinnung und der tieferen Untersuchung der anomalen schnellen Ionenbewegung in Nanostrukturen liegen. Sollte sich diese Methode verbreiten, könnte die Herstellung von Energiequellen für Smartphones und Elektroautos deutlich günstiger und schneller werden.

LithiumNanotechnologieAkkumulatorEnergieWissenschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iOS 27 für iPhone-Nutzer: Welche AI-Funktionen gibt es außer Siri?iOS 27 für iPhone-Nutzer: Welche AI-Funktionen gibt es außer Siri?Heute, 19:51AMD Ryzen 9 9900X Prozessor unerwartet "aufgequollen": Neues technisches ProblemAMD Ryzen 9 9900X Prozessor unerwartet "aufgequollen": Neues technisches ProblemHeute, 18:543D-Drucker für Raumschiffe: Divergent präsentiert das Monolith One System3D-Drucker für Raumschiffe: Divergent präsentiert das Monolith One SystemHeute, 18:26Samsung beginnt Test der One UI 9 Oberfläche für mehrere SmartphonesSamsung beginnt Test der One UI 9 Oberfläche für mehrere SmartphonesHeute, 17:52Chinas Weltraumwunder: ChinaSat 10 Satellit stellt 15-Jahre-Rekord aufChinas Weltraumwunder: ChinaSat 10 Satellit stellt 15-Jahre-Rekord aufHeute, 17:27Intel Raptor Lake Next: Neue Generation mobiler Prozessoren auf High-End-Modelle beschränktIntel Raptor Lake Next: Neue Generation mobiler Prozessoren auf High-End-Modelle beschränktHeute, 16:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht