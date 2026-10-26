Sadyr Japarow begnadigt Häftling, der seinem todkranken Bruder eine Niere spenden will

Der Präsident von Kirgisistan Sadyr Japarow gab während eines offenen Treffens mit den Bewohnern des Bezirks Aksy in der Region Dschalalabat die Anweisung, einen Häftling zu begnadigen, der bereit ist, seinem todkranken Bruder eine Niere zu spenden. Das Staatsoberhaupt kündigte an, dass er die Freilassung des Gefangenen innerhalb eines Monats sowie die Beschleunigung der notwendigen Operation persönlich überwachen werde.

Während des Treffens wandte sich ein Bürger aus der Stadt Kerben, Rustam Gapurow, direkt an den Präsidenten und berichtete von dem Schicksal seiner Familie und der Opferbereitschaft seines Bruders.

„Mein Bruder ist bereit, mir seine Niere zu spenden“: Der Appell von Rustam Gapurow

In dem aufrichtigen Gespräch zwischen dem Bürger und dem Präsidenten wurden die schwierigen Aspekte der Situation dargelegt:

Chronische Krankheit und Hämodialyse: Rustam Gapurow erklärte, dass er aufgrund eines chronischen Nierenversagens jeden zweiten Tag zur Hämodialyse müsse und eine dringende Transplantation der einzige Weg sei, sein Leben zu retten;

7 von 10 Jahren Haft verbüßt: Der Bruder des Antragstellers wurde zuvor in der Russischen Föderation verurteilt, verbüßte dort 7 Jahre seiner Strafe und wurde dieses Jahr nach Kirgisistan ausgeliefert, wo er noch 3 Jahre Reststrafe zu verbüßen hatte;

Spende aus der Haft unmöglich: Der Bruder war voll und ganz bereit, seine Niere zu spenden, um das Leben seines Bruders zu retten, doch der Status als Häftling verhinderte die Durchführung der komplexen medizinischen Operation.

Vom Präsidenten: schnelle Lösung und kostenlose Transplantation

Nachdem Sadyr Japarow den Appell gehört hatte, fand er sofort eine positive Lösung und kündigte an, dass auch die Kosten für die Transplantation übernommen würden:

„Wir werden ihn innerhalb eines Monats freilassen“: „Wenn dein Bruder 7 Jahre gesessen hat, dann hat er den Hauptteil seiner Strafe bereits verbüßt. Schreiben Sie sofort einen Antrag auf Begnadigung, wir werden ihn innerhalb eines Monats freilassen. Ich werde diese Angelegenheit persönlich kontrollieren“, betonte das Staatsoberhaupt;

Kostenlose Operation auf Staatskosten: Der Präsident betonte, dass die Operation keine großen finanziellen Mittel erfordere: Die Nierentransplantation werde in Bischkek kostenlos durchgeführt und die Kosten von etwa 7.000 bis 8.000 US-Dollar würden vollständig aus dem Staatshaushalt gedeckt;

Bedeutung von Hämodialyse und Spende: Japarow in Kirgisistan erinnerte daran, dass die Zahl der Patienten, die eine Hämodialyse benötigen, auf 4.500 gestiegen ist und der Staat jährlich 15.000 Dollar pro Patient bereitstellt. Er fügte hinzu, dass Fälle, in denen Angehörige als Spender fungieren, sowohl Leben retten als auch das staatliche Gesundheitssystem erheblich entlasten.

Dank dieser humanitären Entscheidung des Präsidenten entstand die Möglichkeit, das Leben eines schwer kranken Bürgers zu retten und mit Hilfe des aus der Haft entlassenen Familienmitglieds ein neues Leben zu beginnen.