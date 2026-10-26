Großes Zugunglück in Russland: 20 Waggons entgleist und 7 Kesselwagen in Brand geraten

In der russischen Region Swerdlowsk ereignete sich in der Nacht ein schwerer technogener Vorfall: Im Gebiet des Stadtbezirks Jekaterinburg kam es bei einem Güterzug zu 20 Waggons, die aus den Gleisen sprangen, was zur Folge hatte, dass 7 Kesselwagen in Brand gerieten. Dies teilte die Hauptverwaltung des russischen Ministeriums für Katastrophenschutz (EMERCOM) für die Region Swerdlowsk offiziell mit.

Nach Angaben des Pressedienstes der Swerdlowsker Eisenbahn gab es bei dem Vorfall keine Verletzten oder Todesopfer. Rettungskräfte ergriffen Sofortmaßnahmen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Details zum Vorfall und zum nächtlichen Notfall

Das Unglück ereignete sich auf einem offenen Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Reschjoty und Sedelnikowo:

Zeitpunkt und Ausmaß des Vorfalls: Am 26. Oktober 2026 um 02:21 Uhr Ortszeit entgleisten während der Fahrt 20 Waggons, wobei 7 mit Erdölprodukten oder brennbaren Stoffen beladene Kesselwagen in Flammen aufgingen;

54 Waggons in Sicherheit gebracht: Rettungsteams und Eisenbahner konnten die brennenden Waggons umgehend vom restlichen Zugverband trennen. Infolgedessen wurden 54 unbeschädigte Waggons in eine sichere Entfernung evakuiert;

Ursachen werden untersucht: Derzeit werden die genauen Ursachen der Katastrophe, der Zustand der Gleise sowie mögliche technische Defekte von Experten und Ermittlungsbehörden geprüft.

Brandbekämpfung: Über 100 Rettungskräfte im Einsatz

Um die Flammen einzudämmen und eine Explosion weiterer Kesselwagen zu verhindern, wurden umfangreiche Kräfte mobilisiert: