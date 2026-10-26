Ungewöhnliches Geschenk für seine Freundin: Ägypter lässt Halskette aus seinen Zähnen anfertigen

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Ungewöhnliches Geschenk für seine Freundin: Ägypter lässt Halskette aus seinen Zähnen anfertigen

In den sozialen Medien verbreiteten sich Bilder eines jungen Ägypters, der sich alle Zähne ziehen ließ, um daraus eine Halskette für seine Freundin anzufertigen. Dieser ungewöhnliche Vorfall sorgte für hitzige Diskussionen unter Internetnutzern.

Den verbreiteten Bildern zufolge soll der junge Mann die aus seinen Zähnen gefertigte Kette seiner Freundin überreicht haben. Bisher wurden jedoch weder alle Details des Vorfalls noch die Echtheit der gezeigten Bilder unabhängig bestätigt.

Dieses außergewöhnliche Geschenk löste bei den Nutzern sozialer Netzwerke unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige das Verhalten des Mannes kritisierten und sich über die Situation lustig machten, lobten andere seine Art, seine Liebe auszudrücken.

Auf diese Weise wird die Nachricht über die aus Zähnen gefertigte Halskette im Internet intensiv diskutiert.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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