Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat mit ihren politischen Verbündeten die Möglichkeit eines Rücktritts im März 2027 und vorgezogener Parlamentswahlen im Land erörtert. Dies berichtete eine der führenden und einflussreichsten Zeitungen Italiens, La Repubblica unter Berufung auf eigene Quellen.

Obwohl offizielle Vertreter der Koalition und Meloni selbst zuvor betont hatten, dass das Parlament bis zum Herbst 2027 – also bis zum Ende der Legislaturperiode – arbeiten werde, deuten die politischen Pläne hinter den Kulissen darauf hin, dass ein neues Szenario zur Umverteilung der Macht in Rom geprüft wird.

Rücktritt nach dem Gipfel in Rom: Mögliche Daten und Szenarien

Dem in italienischen politischen Kreisen diskutierten Plan zufolge ist der Rücktritt der Ministerpräsidentin mit einem wichtigen internationalen Ereignis verbunden:

Schritt nach dem historischen Gipfel: Quellen zufolge beabsichtigt Meloni, ihr Amt nach dem EU-Gipfel niederzulegen, der anlässlich des 70. Jahrestages der Römischen Verträge in Rom stattfinden soll;

Frühestmöglicher Termin – 16. Mai: Den Berechnungen der Zeitung zufolge wäre der 16. Mai 2027 der frühestmögliche Termin für vorgezogene Parlamentswahlen, sollte der Rücktritt im März erfolgen;

Wahrscheinlichste Variante – Juni: Als günstigstes und wichtigstes Szenario wird jedoch der Plan verfolgt, die nationalen Wahlen im Juni zeitgleich mit den Kommunalwahlen abzuhalten.

Diplomatische Hürden und öffentliche Erklärungen

Bei der Umsetzung dieses Plans gibt es eine Reihe organisatorischer und politischer Widersprüche:

Das Problem der Verlegung des Gipfels von Brüssel: Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Jubiläumsgipfel in Rom, doch für die Verlegung des EU-Treffens vom traditionellen Standort Brüssel nach Rom ist die einstimmige Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten erforderlich;

Offizielle Position der Koalition: Vertreter der Regierungskoalition behaupten weiterhin öffentlich, dass das Parlament seine Befugnisse bis zum Herbst 2027 vollständig ausüben werde;

Politisches Kalkül: Experten sind der Meinung, dass vorgezogene Wahlen in einer Zeit hoher Umfragewerte es Meloni und ihrer Partei ermöglichen könnten, ihre Sitze im Parlament weiter zu festigen.

Diese politischen Diskussionen in Italien deuten darauf hin, dass Anfang 2027 in einem der wichtigsten Führungsländer der Europäischen Union ernsthafte Veränderungen bevorstehen.