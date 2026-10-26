Große Intrige in der italienischen Politik: Warum will Giorgia Meloni vorzeitig zurücktreten?

·15·Welt
Große Intrige in der italienischen Politik: Warum will Giorgia Meloni vorzeitig zurücktreten?

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat mit ihren politischen Verbündeten die Möglichkeit eines Rücktritts im März 2027 und vorgezogener Parlamentswahlen im Land erörtert. Dies berichtete eine der führenden und einflussreichsten Zeitungen Italiens, La Repubblica unter Berufung auf eigene Quellen.

Obwohl offizielle Vertreter der Koalition und Meloni selbst zuvor betont hatten, dass das Parlament bis zum Herbst 2027 – also bis zum Ende der Legislaturperiode – arbeiten werde, deuten die politischen Pläne hinter den Kulissen darauf hin, dass ein neues Szenario zur Umverteilung der Macht in Rom geprüft wird.

Rücktritt nach dem Gipfel in Rom: Mögliche Daten und Szenarien

Dem in italienischen politischen Kreisen diskutierten Plan zufolge ist der Rücktritt der Ministerpräsidentin mit einem wichtigen internationalen Ereignis verbunden:

  • Schritt nach dem historischen Gipfel: Quellen zufolge beabsichtigt Meloni, ihr Amt nach dem EU-Gipfel niederzulegen, der anlässlich des 70. Jahrestages der Römischen Verträge in Rom stattfinden soll;

  • Frühestmöglicher Termin – 16. Mai: Den Berechnungen der Zeitung zufolge wäre der 16. Mai 2027 der frühestmögliche Termin für vorgezogene Parlamentswahlen, sollte der Rücktritt im März erfolgen;

  • Wahrscheinlichste Variante – Juni: Als günstigstes und wichtigstes Szenario wird jedoch der Plan verfolgt, die nationalen Wahlen im Juni zeitgleich mit den Kommunalwahlen abzuhalten.

Diplomatische Hürden und öffentliche Erklärungen

Bei der Umsetzung dieses Plans gibt es eine Reihe organisatorischer und politischer Widersprüche:

  • Das Problem der Verlegung des Gipfels von Brüssel: Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Jubiläumsgipfel in Rom, doch für die Verlegung des EU-Treffens vom traditionellen Standort Brüssel nach Rom ist die einstimmige Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten erforderlich;

  • Offizielle Position der Koalition: Vertreter der Regierungskoalition behaupten weiterhin öffentlich, dass das Parlament seine Befugnisse bis zum Herbst 2027 vollständig ausüben werde;

  • Politisches Kalkül: Experten sind der Meinung, dass vorgezogene Wahlen in einer Zeit hoher Umfragewerte es Meloni und ihrer Partei ermöglichen könnten, ihre Sitze im Parlament weiter zu festigen.

Diese politischen Diskussionen in Italien deuten darauf hin, dass Anfang 2027 in einem der wichtigsten Führungsländer der Europäischen Union ernsthafte Veränderungen bevorstehen.

Giorgia MeloniItalienEuropäische UnionLa RepubblicaPolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum hat die italienische Premierministerin ihren offiziellen Besuch in den USA abgesagt?Warum hat die italienische Premierministerin ihren offiziellen Besuch in den USA abgesagt?20 Juni 19:31Trump veröffentlicht weiteren spöttischen Beitrag über Giorgia MeloniTrump veröffentlicht weiteren spöttischen Beitrag über Giorgia Meloni6 Juli 19:04Schengen-Krise in Europa: Zerreißt der „Sturm“ in Ceuta Europa?Schengen-Krise in Europa: Zerreißt der „Sturm“ in Ceuta Europa?1 August 11:56Details zu den heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Spezialkräften in FrankreichDetails zu den heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Spezialkräften in FrankreichHeute 12:31Wer ersetzt Guterres? USA fordern Orban zur Kandidatur für das Amt des UN-Generalsekretärs aufWer ersetzt Guterres? USA fordern Orban zur Kandidatur für das Amt des UN-Generalsekretärs aufHeute 11:54„Wir haben diese Lücke geschlossen“: Musk lehnt Einsatz von Starlink für ukrainische Angriffe ab„Wir haben diese Lücke geschlossen“: Musk lehnt Einsatz von Starlink für ukrainische Angriffe abHeute 11:40
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt