Gebete für BTS-Konzerttickets in Taiwan begonnen

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Gebete für BTS-Konzerttickets in Taiwan begonnen

BTS-Fans in Taiwan greifen zu ungewöhnlichen Methoden, um Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsgruppe zu ergattern. Da die Nachfrage extrem hoch ist, wenden sich viele Fans neben herkömmlichen Wegen auch spirituellen und religiösen Praktiken zu.

Insbesondere besuchen sie einen Tempel in Taipeh, um Yue Lao, den taoistischen Gott der Liebe und des Schicksals, um Hilfe zu bitten. Fans bringen Opfergaben in Lila, der symbolischen Farbe von BTS, sowie Gruppenmerchandise, Stadionbestuhlungspläne und Zettel mit ihren Wünschen.

Nach altem Glauben verbindet Yue Lao die Schicksale der Menschen durch einen legendären „roten Faden des Schicksals“. Daher beten Fans in der Hoffnung, mit Tickets für das im November in Kaohsiung geplante BTS-Konzert „verbunden“ zu werden.

Dieser Umstand hat in den sozialen Medien breite Diskussionen ausgelöst; einige bewerten dies als aufrichtigen Glauben, während andere es als amüsantes Beispiel dafür sehen, wie hart der Kampf um Tickets geworden ist.

Eine Gruppe von Menschen steht um einen Tisch, der mit verschiedenen Speisen und Blumen gefüllt ist.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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