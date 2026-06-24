Frau nach 133 Klingeldrücken ins Gefängnis

In Südkorea wurde eine Brasilianerin vom Gericht verurteilt, weil sie 133 Mal die Türklingel eines Fremden gedrückt hat. Sie erhielt eine einjährige Haftstrafe sowie zwei Jahre auf Bewährung.

Wie bekannt wurde, handelte es sich bei dem belästigten Haushalt um das Haus des berühmten K-Pop-Stars Jungkook. Er ist als Mitglied der Gruppe BTS weltweit bekannt.

Die nicht namentlich genannte Frau begann im Dezember letzten Jahres, den Sänger zu verfolgen. Sie tauchte mehrfach in der Umgebung des Hauses auf und belästigte ihn durch ununterbrochenes Klingeln.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen den Vorfall ernst und leiteten entsprechende Maßnahmen gegen die Frau ein. Laut Gerichtsurteil wurden ihre Handlungen als Stalking und Verletzung der Privatsphäre gewertet.

Dieser Vorfall zeigt erneut, wie aktuell die Frage nach der Grenze zwischen Fan-Sein und Belästigung ist.