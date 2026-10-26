Blogger in Aserbaidschan wegen Beleidigungen auf TikTok zu 15 Tagen Haft verurteilt

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Blogger in Aserbaidschan wegen Beleidigungen auf TikTok zu 15 Tagen Haft verurteilt

In Aserbaidschan Ein Blogger, der während eines Live-Streams auf TikTok beleidigende Ausdrücke verwendete, wurde zu 15 Tagen Verwaltungshaft verurteilt. Dies berichteten lokale Quellen.

Es wurde bekannt, dass der 25-jährige Iso Guliyev, bekannt unter dem Namen „Isiçan“ auf TikTok, von der Polizei festgenommen wurde, weil er während der Übertragung Wörter verwendete, die gegen die Regeln der Etikette und Moral verstießen.

Das Gericht prüfte den Fall und befand den Blogger für schuldig, die Normen der öffentlichen Moral verletzt zu haben. Gegen ihn wurde eine 15-tägige Verwaltungshaft verhängt.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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