„Hier stimmt etwas nicht“: Onkel von Lamine Yamal wütend über Ballon d'Or-Ergebnisse

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„Hier stimmt etwas nicht“: Onkel von Lamine Yamal wütend über Ballon d'Or-Ergebnisse

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Weltfußball — Ballon d'Or 2026 sorgt nach der Verleihung für heftige Debatten in der Fußballwelt. Dass der 19-jährige Star des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, am Ende nur den 3. Platz belegte, stieß bei seiner Familie und seinem Umfeld auf scharfe Kritik.

In einem Interview betonte der Onkel des Spielers, Abdul, seine tiefe Enttäuschung über das Wahlergebnis und unterstrich, dass seinem Neffen trotz einer historischen Saison eine verdiente Auszeichnung verwehrt blieb.

„Hier stimmt etwas nicht“: Abduls offene und mutige Vorwürfe

Lamine Yamals Onkel äußerte ernsthafte Zweifel am Vergabesystem und der Entscheidung der Jury:

  • Historische Erfolge ohne Auszeichnung: „Lamine hat in einer Saison La Liga, den spanischen Supercup und die Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft gewonnen. Aber war selbst das nicht genug für den Ballon d'Or?“, fragte Abdul.

  • Kritik an den Kandidaten: „Ich weiß nicht genau, was es ist, aber hier stimmt etwas nicht. Spieler, die während der Saison fast nichts gewonnen haben, waren Anwärter auf den Hauptpreis. Ich nenne keine Namen, aber jeder kann es sehen.“

  • Der Fußballer Nummer 1 der Welt: „Lamine ist immer noch der beste Spieler der Welt. Derzeit gibt es keinen anderen Spieler, der seine individuelle Klasse und sein Niveau auf dem Platz erreichen kann“, betonte er.

Ballon d'Or 2026 Top 3: Zahlen und Trophäen im Vergleich

Zur Erinnerung: Der Ballon d'Or 2026 wurde zum ersten Mal in seiner Karriere an den Stürmer der englischen Nationalmannschaft und des FC Bayern München verliehen: Harry Kane:

  • Harry Kane (1. Platz): Er erhielt die meisten Stimmen der Jury, da er mit über 70 Toren für Verein und Nationalmannschaft in einer Saison Rekorde brach.

  • Kylian Mbappé (2. Platz): Der französische Stürmer sicherte sich den zweiten Platz aufgrund seiner persönlichen Produktivität bei der WM und auf Vereinsebene.

  • Lamine Yamal (3. Platz): Obwohl er alle seine Konkurrenten bei den Mannschaftstiteln (WM, La Liga, Supercup) übertraf, landete er bei der finalen Abstimmung auf dem dritten Platz.

Lamine Yamals Saisonerfolge und das Ballon d'Or-Podium

Platz / Kandidat

Team

Gewonnene Saisontitel

Ergebnis

1. Harry Kane

FC Bayern / England

Bundesliga, Torschützenkönig

Ballon d'Or-Gewinner

2. Kylian Mbappé

Real Madrid / Frankreich

La Liga Vizemeister, Champions-League-Finalist

2. Platz

3. Lamine Yamal

FC Barcelona / Spanien

Weltmeister, La Liga, Spanischer Supercup

3. Platz (Gewinner der Kopa-Trophäe)

Abduls Reaktion

Yamals Onkel

„Das Ergebnis ist ungerecht, Lamine ist weltweit konkurrenzlos“

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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