Vor dem Hintergrund des schwindenden Vertrauens in die globalen Sicherheitsgarantien der USA vollzieht sich ein historischer strategischer Wandel in der Verteidigungsarchitektur des europäischen Kontinents. Wie die renommierte The Wall Street Journal berichtet, hat Frankreich damit begonnen, seine führende Rolle im System zum Schutz Europas vor nuklearen Bedrohungen massiv auszubauen.

Im Rahmen dieses Plans ist die schrittweise Stationierung der atomwaffenfähigen Mehrzweck-Kampfflugzeuge vom Typ Dassault Rafale der französischen Luftwaffe in zehn strategisch wichtigen Ländern des Kontinents vorgesehen. Dieser Schritt hebt die militärische Präsenz Frankreichs in Europa auf eine neue geopolitische Ebene.

Die Karte des nuklearen Schutzschildes: Wo werden die Rafale-Jets stationiert?

Den veröffentlichten Informationen zufolge wird die französische Nuklear-Luftwaffe zu einem Netzwerk ausgebaut, das verschiedene Regionen Europas vollständig abdeckt:

Der westeuropäische Kern: Großbritannien, Deutschland, die Niederlande und Belgien;

Der nordische und skandinavische Flügel: Dänemark, Norwegen, Schweden und Stützpunkte in Finnland nahe der russischen Grenze;

Ost- und Südachse: Polen als östlicher Vorposten der NATO sowie Griechenland zur Stärkung der Südflanke.

Diese Stationierung dient der Schaffung eines schnellen nuklearen Abschreckungssystems, das sich gleichzeitig vom Nordpol bis zum Mittelmeer über den gesamten Kontinent erstreckt.

Die wichtigsten Vorteile der Dassault Rafale-Kampfjets

Diese strategischen Flugzeuge Frankreichs zeichnen sich durch ihre hochmodernen technologischen Fähigkeiten und ihre militärische Effizienz aus:

Nukleares Potenzial: Das Flugzeug ist in der Lage, Marschflugkörper mit speziellen Atomsprengköpfen zu transportieren und mit hoher Präzision ins Ziel zu bringen;

Hohe Manövrierfähigkeit: Fähigkeit zu schnellen Bewegungen im Luftkampf und zum mühelosen Durchbrechen gegnerischer Luftverteidigungslinien;

Moderne elektronische Kampfführungssysteme: Das Flugzeug ist mit fortschrittlichen Schutzkomplexen ausgestattet, die gegnerische Radare und elektronische Geräte stören und eine eigenständige Verteidigung ermöglichen;

Universalität: Die Fähigkeit, gleichzeitig Luftziele zu bekämpfen, strategische Bodenziele anzugreifen und maritime Operationen durchzuführen.

Europäische Sicherheit und Frankreichs neuer Status