10 Tore eines dreijährigen Jungen namens Nevada sorgen für Kontroverse

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10 Tore eines dreijährigen Jungen namens Nevada sorgen für Kontroverse

In Florida, USA, endete ein Fußballspiel eines dreijährigen Jungen namens Nevada mit einem Streit. Medienberichten zufolge trat er gegen etwa fünfjährige Kinder an und erzielte innerhalb einer Halbzeit 10 Tore.

Nach dem Vorfall kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Vater des Kindes und anderen Beteiligten. Informationen in sozialen Netzwerken zufolge drehte sich der Streit um die Spielbedingungen und die Frage, in welcher Altersklasse das Kind hätte spielen sollen.

Als sich die Situation zuspitzte, riefen die Organisatoren die Polizei. Die Strafverfolgungsbehörden werteten den Vorfall nicht als Straftat, sondern als Meinungsverschiedenheit. Ersten Informationen zufolge wurde niemand festgenommen.

Bisher wurde nicht bestätigt, dass das Erzielen der 10 Tore durch das Kind der direkte Grund für den Polizeieinsatz war.

Was denken Sie, wie sollte man in solchen Situationen im Kinderfußball unter Berücksichtigung des Alters- und Leistungsunterschieds verfahren?

FloridaKinderfußballNevadaUSASportkonflikt
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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