Affe umarmt Verkäufer und geht im Netz viral

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Affe umarmt Verkäufer und geht im Netz viral

In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, in dem ein Affe einen Laden betritt und den Verkäufer für einige Sekunden umarmt.

Das von einem jungen Inder auf Instagram gepostete Video wurde innerhalb von nur drei Tagen über 239 Millionen Mal angesehen. Der Clip sammelte zudem fast 16 Millionen Likes.

Die Meinungen der Nutzer zur Echtheit des Videos gehen jedoch auseinander. Einige vermuten, dass die Bilder mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Andere glauben an die Natürlichkeit der Szene und loben die Zuneigung des Affen zum Menschen.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, ob das Video durch künstliche Intelligenz generiert wurde oder ein echtes Ereignis zeigt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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