Riesiger Alligator greift Frau beim Schwimmen an

Eine Frau, die im US-Bundesstaat Florida mit Freunden schwamm, wurde plötzlich von einem Alligator angegriffen. Der Vorfall ereignete sich im Silver River. Ihr Leben wurde durch das schnelle Eingreifen eines zufällig in der Nähe befindlichen Bootsführers gerettet.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in einem Fluss südlich der Stadt Gainesville. Die Frau schwamm mit einer Gruppe, als sich ein riesiger Alligator ihnen näherte.

Die Frau versuchte, das Raubtier mit einem Paddel zu vertreiben. Der Alligator biss jedoch sofort in ihren rechten Arm und zog sie unter Wasser.

In diesem Moment hörte der nahe gelegene Bootsführer John Gamache die Schreie der Frau. Als er den Ort erreichte, hatte der Alligator sie bereits losgelassen, doch das Opfer war schwer verletzt.

Laut Gamache waren die Verletzungen der Frau äußerst schwer. Er handelte sofort, verwendete ein Seil als provisorischen Druckverband und zog das Opfer in sein Boot.

Anschließend brachte der Bootsführer die Frau und ihre Begleiter ans Ufer und sorgte dafür, dass sie medizinische Nothilfe erhielten. Sein schnelles Handeln war entscheidend, um das Leben des Opfers zu retten.

Die Frau wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und erholt sich zu Hause.

Später identifizierten Experten auch den Alligator, der den Angriff verübt hatte. Es stellte sich heraus, dass er fast 2,95 Meter lang war. Nachdem das Raubtier gefangen worden war, wurde der Silver River wieder für Besucher geöffnet.