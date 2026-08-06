83 Jahre Ehe: Das älteste Ehepaar der Welt stellt Guinness-Rekord auf

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83 Jahre Ehe: Das älteste Ehepaar der Welt stellt Guinness-Rekord auf

Laut Guinness World Records gelten Lyel Gittens und Eleonora Gittens derzeit als das älteste verheiratete Paar der Welt. Das in Miami im US-Bundesstaat Florida lebende Ehepaar stellte einen Rekord auf, da sein gemeinsames Alter mehr als 216 Jahre beträgt.

Heute ist Lyel Gittens 108 Jahre alt, Eleonora Gittens 107. Sie lernten sich 1941 an der Universität kennen und heirateten ein Jahr später, 1942. Damals spielte Lyel in der Basketballmannschaft seines Colleges, während Eleonora gekommen war, um ihn anzufeuern. So führt das Paar seit mehr als 83 Jahren ein glückliches gemeinsames Leben.

Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer langen und stabilen Ehe gab das Paar eine kurze, aber bedeutungsvolle Antwort:

„Liebe, Liebe und noch mehr Liebe.“

Sie betonen, dass genau dieses einfache, aber tiefgründige Prinzip der wichtigste Schlüssel zu ihrem langjährigen glücklichen Leben ist.

Eine ältere Frau sitzt im Rollstuhl, während ein älterer Mann im Bett liegt.
Guinness-Buch der RekordeMiamiFloridaUSA
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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