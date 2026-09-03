Geheimnisvolle Insel erscheint und verschwindet in kanadischem Stausee

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Geheimnisvolle Insel erscheint und verschwindet in kanadischem Stausee

Eine geheimnisvolle, mit Bäumen bewachsene Insel tauchte im riesigen Williston-Stausee in British Columbia, Kanada, auf und verschwand kurz darauf wieder. Das ungewöhnliche Phänomen überraschte Anwohner und Behörden und warf Fragen über seinen Ursprung auf.

Die mysteriöse Landmasse wurde Anfang des Monats in dem Teil des Williston-Stausees nördlich der Stadt Mackenzie gesichtet. Anwohner meldeten das ungewöhnliche Ereignis den zuständigen Behörden.

Die Behörden reagierten jedoch zunächst vorsichtig auf diese Berichte, da digital bearbeitete oder KI-generierte Bilder manchmal einen irreführenden Eindruck erwecken können.

Dennoch wurde die Existenz der Insel später durch Satellitenbilder bestätigt. Offiziellen Angaben zufolge zeigte ein am 20. Juli aufgenommenes Satellitenbild die Landmasse deutlich über dem Wasser.

Die Fläche der temporären Insel wurde auf etwa 105.486 Quadratfuß geschätzt.

Spätere Satellitendaten zeigten jedoch ein noch interessanteres Bild. Am 5. August war von der Insel keine Spur mehr zu finden. Dies warf neue Fragen darüber auf, wohin sie verschwunden ist und was tatsächlich passiert ist.

Die Insel könnte nicht versunken sein

Laut Bob Gammer, einem Vertreter von BC Hydro, ist es wahrscheinlich, dass die Landmasse nicht tatsächlich unter Wasser gesunken ist.

Er vermutet, dass die Insel in einen Bereich des Stausees näher am Ufer oder in ein flacheres Gebiet mit weniger Wellengang und Wasserbewegung gedriftet sein könnte.

Derzeit untersuchen die Behörden neuere Bilder, um die weitere Bewegung der Insel zu bestimmen. Sie versuchen herauszufinden, wo sich die mysteriöse Landmasse befindet, wie sie entstanden ist und warum sie später aus dem Blickfeld verschwunden ist.

Das ungewöhnliche Ereignis hat bei der lokalen Bevölkerung großes Interesse geweckt. Die Behörden setzen ihre Untersuchungen zu der mysteriösen, sich bewegenden Landmasse fort.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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