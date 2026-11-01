Trump äußert sich zum größten Krypto-Raub bei der Binance-Börse

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Trump äußert sich zum größten Krypto-Raub bei der Binance-Börse

US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit eines direkten Dialogs mit der nordkoreanischen Führung bezüglich des Diebstahls von über 6 Milliarden Dollar von der weltweit größten Kryptobörse, Binance, nicht ausgeschlossen. Bei einem Treffen mit Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida erklärte der Chef des Weißen Hauses, dass Washington das Thema mit der DVRK erörtern werde, sollte eine Beteiligung Pjöngjangs an dem Hackerangriff bewiesen werden.

Diese Aussage des amerikanischen Staatschefs erfolgte, nachdem das US-FBI bekannt gegeben hatte, dass eine spezialisierte nordkoreanische Hackereinheit hinter dem Verbrechen steckt.

«Wir untersuchen es, wenn es die DVRK ist — werden wir reden»: Trumps Position

Der US-Präsident antwortete auf Fragen von Journalisten zu dem globalen Cyberangriff wie folgt:

«Wir untersuchen diese Angelegenheit derzeit sehr sorgfältig. Wir wissen noch nicht sicher, ob es tatsächlich die DVRK ist. Aber wenn sich das bewahrheitet, werden wir sicherlich mit Nordkorea darüber sprechen».

FBI-Fazit: «TraderTraitor»-Gruppe und Ethereum-Netzwerk

Trotz Trumps vorsichtigem Ton haben die US-Strafverfolgungsbehörden Pjöngjang bereits als Schuldigen identifiziert:

  • Spur der Elite-Hacker: Das FBI erklärte offiziell, dass die nordkoreanische TraderTraitor -Hackergruppe hinter dem Raubüberfall steckt;

  • Versuch der Geldwäsche: Nach Angaben des FBI wandeln die Täter die gestohlenen Vermögenswerte sofort in die Kryptowährung Ethereum (ETH) um und versuchen, ihre Spuren über dezentrale Netzwerke zu verwischen;

  • Bestätigung durch unabhängige Analysten: Die US-Firma TRM Labs und das singapurische Unternehmen Pangolin Intelligence haben ebenfalls bestätigt, dass die Blockchain-Spuren direkt in die DVRK führen.

Historischer Schritt von Binance: 6,34 Mrd. Dollar werden an Kunden zurückerstattet

Der Angriff in der Nacht zum 30. Oktober war der größte in der Geschichte der Kryptoindustrie. Dennoch ergreift die Börse drastische Maßnahmen, um das Vertrauen der Nutzer zu wahren:

  • Zugriff über Ingenieursgerät: Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zugriff auf den persönlichen Laptop eines DevOps-Ingenieurs von Binance, steuerten Service-Container und lösten illegale Auszahlungstransaktionen aus;

  • Vollständige Deckung: Die Börse hat nicht nur den Betrieb vorübergehend eingeschränkt, sondern auch bekannt gegeben, dass sie 6,34 Milliarden Dollar aus eigenen Mitteln bereitgestellt hat, um die Vermögenswerte der betroffenen Nutzer vollständig zu decken, und der Entschädigungsprozess hat bereits begonnen.

Derzeit ist auch der US Secret Service (USSS) eingeschaltet, und die Ermittlungsergebnisse könnten schwerwiegende Auswirkungen auf die komplexen geopolitischen Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang haben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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