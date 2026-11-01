Goldpreis auf dem Weltmarkt stürzt ab: Was sind die Gründe für den Preisverfall?

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Goldpreis auf dem Weltmarkt stürzt ab: Was sind die Gründe für den Preisverfall?

Auf dem internationalen Markt für Edelmetalle kam es zu einer unerwarteten und drastischen Veränderung für Investoren und Käufer: Die Goldnotierungen sind auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen.

An den weltweiten Rohstoffbörsen ist der Preis für eine Feinunze Gold unter die psychologisch wichtige Marke von 3.900 Dollar gefallen. Die Preise für Dezember-Futures wurden während des Handels bei 3.899 Dollar verzeichnet. Ein derartiger Rückgang wurde zuletzt im Oktober 2025 beobachtet.

Welche Faktoren stecken hinter dem Preissturz?

Internationale Finanzanalysten und Marktexperten nennen die folgenden zwei Hauptgründe für den Preisverfall der Edelmetalle:

  • Starke US-Wirtschaftsdaten: Die Stabilität der amerikanischen Wirtschaft und starke makroökonomische Berichte haben die Nachfrage der Investoren nach Gold als „sicherem Hafen“ vorübergehend geschwächt.

  • Steigende Ölpreise: Der Anstieg der Rohstoffpreise auf dem Energiemarkt hat die globalen Kapitalströme umverteilt und die Börsenteilnehmer dazu veranlasst, ihre Vermögenswerte neu zu bewerten.

Günstige Gelegenheit für Käufer: Was ist auf dem Schmuckmarkt zu erwarten?

Dieser Rückgang an den Weltbörsen wird sich auch auf den Einzelhandel und die nationalen Schmuckmärkte auswirken:

  • Der richtige Zeitpunkt für den Schmuckkauf: Für Bürger, die den Kauf von Goldschmuck planen, ist die aktuelle Situation einer der günstigsten Zeitpunkte, um die Preise genau zu beobachten und vorteilhafte Käufe zu tätigen.

  • Anlageentscheidung: Experten sind der Meinung, dass die Korrektur der Notierungen für diejenigen, die langfristig investieren möchten, einen günstigen Einstiegspunkt bietet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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