Personenzug in Japan entgleist nach Zusammenstoß mit riesigem Bären

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Personenzug in Japan entgleist nach Zusammenstoß mit riesigem Bären

Auf der nördlichen japanischen Insel Hokkaido kam es zu einem ungewöhnlichen und gefährlichen Bahnunfall: Der vierwaggonige Schnellzug „Sarobetsu“ entgleiste, nachdem er mit einem wilden Bären kollidiert war. Über diesen Vorfall berichtete JR Hokkaido die Pressestelle der Bahngesellschaft offiziell.

Der Zusammenstoß ereignete sich in einem Waldgebiet zwischen den Bahnhöfen Tesio-Nakagawa und Toikambetsu auf der Strecke zwischen Asahikawa und Wakkanai. Durch die Wucht des Aufpralls sprang der erste Waggon des Zuges vollständig aus den Gleisen.

Details zur Rettung: Warum durften die Menschen die Waggons nicht verlassen?

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich 32 Passagiere sowie Besatzungsmitglieder im Zug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch die Nacht wurde für sie zu einer unerwarteten Prüfung:

  • Das strikte Verbot des Lokführers: Der Lokführer untersagte den Passagieren das Verlassen des Zuges strengstens. Der Grund: Das schwer verletzte, große Raubtier könnte überlebt haben und in der unmittelbaren Umgebung äußerst aggressiv auf Beute lauern.

  • Die Nacht in den Waggons: Aufgrund der Gefahr durch das Raubtier mussten die Menschen die Nacht in den verschlossenen Waggons in der Dunkelheit ausharren.

  • Evakuierung am Morgen: Erst als am Morgen spezielle Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, konnten die Passagiere sicher aus dem Zug gebracht und per Taxi zum nächsten Bahnhof evakuiert werden.

130 Kilometer lange Strecke gesperrt und Rekord bei Bärenangriffen

Der Vorfall führte zu erheblichen Problemen im regionalen Bahnverkehr:

  • Verkehr eingestellt: Der Bahnbetreiber entschied, den gesamten Zugverkehr auf der 130 Kilometer langen Strecke zwischen Wakkanai und Otoineppu vorerst komplett einzustellen.

  • Wiedereröffnung unklar: Derzeit laufen technische Arbeiten zur Reparatur der Gleise und zur Gewährleistung der Sicherheit; wann der Betrieb wieder aufgenommen wird, ist noch unklar.

  • Rekordgefahr durch Bären: Nach Angaben des japanischen Umweltministeriums hat die Zahl der Bären, die in bewohnte Gebiete vordringen und mit Fahrzeugen kollidieren, im letzten Jahr den höchsten Stand des letzten Jahrzehnts erreicht.

HokkaidoJR HokkaidoSarobetsuJapanBären
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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