Geheimnisvoller Planet hinter Pluto erregt Aufmerksamkeit der Wissenschaftler

Wissenschaftler haben einen Kandidaten für einen neuen Zwergplaneten identifiziert, der sich jenseits der Pluto-Umlaufbahn im Sonnensystem befindet. Dieser Himmelskörper mit der Bezeichnung 2026 ED138 könnte eines der größten und hellsten Objekte seiner Art sein. Dies teilte das Vera-Rubin-Observatorium mit, das in Zusammenarbeit mit der National Science Foundation und dem Energieministerium der USA arbeitet.

Es wird berichtet, dass das neue Objekt am 13. Oktober dieses Jahres vom Astronomen Matthew Holman bei der Analyse von Beobachtungsdaten entdeckt wurde. Zunächst erregte seine ungewöhnliche Helligkeit und die große Entfernung zur Sonne die Aufmerksamkeit der Forscher.

Später stießen die Wissenschaftler bei der Durchsicht der Observatoriumsarchive auf frühere Beobachtungen von 2026 ED138. Es stellte sich heraus, dass dieser Himmelskörper im Zeitraum vom 4. März bis zum 11. Juli dieses Jahres an insgesamt 20 Nächten 30 Mal beobachtet wurde. Auch Archivaufnahmen aus dem Jahr 2016 halfen dabei, die Umlaufbahn des Objekts zu bestimmen und seine Bewegung zu untersuchen.

Nach aktuellen Berechnungen befindet sich 2026 ED138 etwa 46 Astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Entfernung des Zwergplaneten Pluto zur Sonne beträgt 40 Astronomische Einheiten. Dies bedeutet, dass sich das neue Objekt in den weit entfernten Regionen des Sonnensystems bewegt.

Erste Berechnungen deuten darauf hin, dass der Durchmesser des neuen Himmelskörpers zwischen 600 und 1.500 Kilometern liegen könnte. Gleichzeitig ist seine Umlaufbahn um fast 25 Grad gegenüber der Hauptebene des Sonnensystems geneigt.

Die Wissenschaftler betonen, dass weitere Forschungen und Beobachtungen erforderlich sind, um 2026 ED138 offiziell als Zwergplaneten anzuerkennen. Insbesondere müssen Beobachtungen im Infrarotbereich durchgeführt werden, um die genauen Abmessungen zu bestimmen, die physikalischen Eigenschaften zu untersuchen und seine Natur zu bestätigen.

Sollte der Status des neuen Objekts als Zwergplanet bestätigt werden, könnte 2026 ED138 in die Reihe der von der Internationalen Astronomischen Union offiziell anerkannten Himmelskörper wie Pluto, Ceres, Eris, Haumea und Makemake aufgenommen werden. Dies würde dazu beitragen, das wissenschaftliche Verständnis der fernen Regionen des Sonnensystems weiter zu bereichern.

Zur Information: Das Vera-Rubin-Observatorium hat im Juni 2026 ein zehnjähriges Forschungsprogramm gestartet, das auf die umfassende Erforschung des Himmels abzielt. Im Rahmen dieses Projekts plant das Observatorium, den Himmel der südlichen Hemisphäre regelmäßig zu kartieren, um neue Objekte im Sonnensystem und im Weltraum zu identifizieren, deren Eigenschaften zu untersuchen und die Anzahl wissenschaftlicher Entdeckungen zu erhöhen.