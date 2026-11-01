Temur Kapadze spricht über Derbysieg, Transfers und Spielplankalender-Probleme

Nach dem 1:0-Sieg gegen Andijon im prinzipiellen Fergana-Tal-Derby in der usbekischen Superliga hat Navbahor seinen 3. Tabellenplatz gefestigt. Nach Spielende äußerte sich der Cheftrainer aus Namangan, Temur Kapadze, auf einer Pressekonferenz ausführlich zu den Eindrücken des hart umkämpften Spiels, der Zuneigung der Fans, den Transferplänen für die nächste Saison sowie den schwierigen Problemen mit dem Spielplan, mit denen die Vereine konfrontiert sind.

„Das Vertrauen der Fans in Namangan zu gewinnen, ist ein großes Glück“

Der Trainer gratulierte zunächst den Teammitgliedern und Fans zum wichtigen Sieg und ging auf die einzigartige Atmosphäre im Stadion ein:

„Ich gratuliere dem gesamten Navbahor-Team und unseren wunderbaren Fans zum Sieg. Wir wussten, dass das Derby immer schwierig und prinzipiell sein würde. Wir hatten die Chance, das Spiel früher zu entscheiden, aber das Wichtigste ist, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Es ist natürlich sehr schön, die Fans in Namangan meinen Namen rufen zu hören. Der Trainerberuf ist so: Wenn man gewinnt, wird man in den Himmel gehoben, wenn man verliert… Möge jeder Trainer das Glück haben, die Fans so glücklich zu machen. Wir versuchen auch, ihnen mit unserer hingebungsvollen Arbeit auf dem Platz zu antworten.“

Kommen neue Spieler von Andijon? Pläne für die nächste Saison

Bezüglich der Verstärkung des Kaders für das nächste Jahr und der Bewegungen auf dem Transfermarkt verriet Kapadze Folgendes:

Die Arbeit hat bereits begonnen: Die Verträge einiger Spieler laufen aus, jemand könnte gehen, daher wird bereits an den Plänen für die nächste Saison gearbeitet;

Kandidaten von Andijon: „Bei Andijon gibt es tatsächlich sehr gute und talentierte Spieler. Wir hatten einige von ihnen schon seit Saisonbeginn beobachtet, eine Liste potenzieller Kandidaten wurde erstellt. Wir werden eine Auswahl treffen, wenn die Zeit reif ist, denn jedes starke Team braucht Qualitätsspieler.“

Kampf an zwei Fronten und das „Kopfzerbrechen“ durch die Nationalmannschaft

Navbahor kämpft nicht nur um Medaillen in der Superliga, sondern auch bis zum Ende um den Usbekistan-Pokal. Der Experte äußerte jedoch ernsthafte Bedenken hinsichtlich des engen Zeitplans: