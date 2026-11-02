Warum wurde hunderten Usbeken die Einreise nach Georgien verweigert?

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Warum wurde hunderten Usbeken die Einreise nach Georgien verweigert?

In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren 473 der 711 Ausländer, denen die Einreise nach Georgien verweigert wurde, usbekische Staatsbürger. Dies entspricht fast 67 Prozent der Gesamtzahl. Dies berichtete die Nachrichtenagentur „Dunyo“.

Es wurde mitgeteilt, dass zu den Hauptgründen für die Einreiseverweigerung die Unfähigkeit gehören, den Reisezweck klar zu erläutern, das Fehlen von Dokumenten wie Hotelbuchungen und Rückflugtickets, die Nichtvorlage einer Krankenversicherungspolice sowie der Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den Aufenthalt im Land.

Zur Erinnerung: Ab dem 1. Januar 2026 wird für Ausländer, die zu touristischen Zwecken nach Georgien reisen, eine obligatorische Krankenversicherung eingeführt. Die Versicherungspolice kann auf Georgisch oder Englisch, in Papierform oder elektronisch vorliegen. Die Deckungssumme muss mindestens 30.000 Georgische Lari (ca. 11.200 Dollar) betragen und den gesamten Reisezeitraum abdecken.

Aus diesem Grund wird Bürgern, die eine Reise nach Georgien planen, empfohlen, den Reisezweck im Voraus festzulegen und Dokumente wie Hotelbuchungen, Rückflugtickets, eine Krankenversicherung sowie den Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel vorzubereiten.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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