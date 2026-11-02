Halloween-Parade: „Lebende Tote“ tanzen zu Michael Jackson (Video)

·4·Welt
Halloween-Parade: „Lebende Tote“ tanzen zu Michael Jackson (Video)

Die Straßen der nächtlichen Stadt verwandelten sich anlässlich von Halloween in eine außergewöhnliche Kulisse. Hunderte Menschen in gruseligen Kostümen, ungewöhnlichen Outfits und schaurigem Make-up zogen durch die Straßen, um an einer festlichen Parade und einem Massen-Flashmob teilzunehmen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war ein Massentanz zum berühmten Song „Thriller“ von Michael Jackson. Die Teilnehmer, verkleidet als Zombies, Geister und bekannte Filmfiguren, führten synchrone Bewegungen aus und boten den Zuschauern ein unvergessliches Spektakel.

Die zerrissene Kleidung der Teilnehmer, mit blutähnlicher Farbe verzierte Kostüme und auf die Gesichter geschminkte Wunden verliehen der Veranstaltung eine besonders unheimliche Atmosphäre. Der Tanz vor der Kulisse hoher Gebäude und nächtlicher Stadtlichter erinnerte an eine Szene aus einem Fantasy-Film.

Die ungewöhnlichen Auftritte bei der Halloween-Parade zogen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich und hoben die festliche Stimmung noch weiter.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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