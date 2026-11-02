Überraschung beim Spiel gegen Racing: Mbappé bereitet einem vom Ball getroffenen Jungen eine Freude

Der 3:0-Sieg von Real Madrid gegen Racing am 11. Spieltag von La Liga sorgte nicht nur durch schöne Tore für Aufsehen, sondern auch durch eine herzliche Geste nach dem Spiel.

Ein junger Fan, der während des Spiels von einem unglücklichen Schuss getroffen wurde, wurde zu einem der Helden des Tages und erlebte dank der Güte des Teamstars Kylian Mbappéeinen unvergesslichen Tag.

Tchouaménis Fehlschuss und ein unerwartetes Treffen in der Kabine

Während des Spiels geriet einer der Zuschauer auf der Tribüne in eine unangenehme Situation:

Der Schuss ging in die Tribüne: Der Mittelfeldspieler von Madrid, Aurélien Tchouaméni, feuerte von außerhalb des gegnerischen Strafraums einen harten Schuss ab. Der Ball verfehlte jedoch das Ziel und traf direkt einen jungen Jungen, der das Spiel von der Tribüne aus verfolgte.

Einladung in die Kabine: Nach dem Schlusspfiff ließen die Vertreter der „Königlichen“ den Jungen nicht allein und luden ihn sofort in die Umkleidekabine der Mannschaft ein. Dort konnte der junge Fan die Starspieler persönlich treffen und Erinnerungsfotos machen.

Mbappés Scherz und Aufmunterung: Der Stürmer des Teams, Kylian Mbappé, näherte sich dem Jungen, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, und machte einen humorvollen Scherz über seinen Teamkollegen, um die Situation aufzulockern: „Wie geht es dir? Alles in Ordnung? Das Problem ist, dass er nicht weiß, wie man aufs Tor schießt, oder?“

Tabellensituation und kommende Spiele

Dieser souveräne Sieg ist für die Schützlinge von José Mourinho von großer Bedeutung: