„Tigerjagd“ in China: Familienvermögen und Ausgaben von Beamten werden geprüft

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hat beschlossen, die Überprüfungen des Vermögens und der tatsächlichen Ausgaben von Führungskräften im Partei- und Staatsverwaltungssystem drastisch zu verschärfen. Gemäß der auf dem offiziellen Portal der chinesischen Regierung veröffentlichten neuen Regelung beschränkt sich die Kontrolle nicht nur auf die Beamten selbst, sondern erstreckt sich vollständig auch auf deren nahe Angehörige.

Mit diesem Schritt tritt Peking in die entschlossenste Phase des Antikorruptionskampfes ein, um die Anhäufung illegalen Reichtums und den Amtsmissbrauch zu verhindern.

Neue Regeln: Wer wird wie überprüft?

Basierend auf dem verabschiedeten Dokument wird das System zur Deklaration persönlicher Daten und Vermögenswerte von Führungskräften grundlegend verbessert:

Wenn die Ausgaben das offizielle Einkommen übersteigen – eine Untersuchung ist unvermeidlich: In allen Fällen, in denen die tatsächlichen Ausgaben, Immobilien oder Vermögenswerte eines Beamten oder seiner Familienmitglieder das legale Einkommen deutlich übersteigen, werden umgehend Sonderuntersuchungen eingeleitet;

Geschäftstätigkeiten von Verwandten unter strenger Kontrolle: Im Dokument ist als separater Punkt festgelegt, dass eine systematische Kontrolle über die unternehmerischen Aktivitäten der Ehepartner, Kinder sowie Schwiegersöhne und Schwiegertöchter von Staats- und Parteimitarbeitern eingeführt wird;

Stopp für Schattenvermögen: Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Praxis zu beenden, durch Korruption erlangte Gelder auf Namen von Familienmitgliedern oder verschiedene Geschäftsstrukturen zu registrieren.

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