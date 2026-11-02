Warum lobte der Liverpool-Trainer sein Team trotz der Niederlage

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Warum lobte der Liverpool-Trainer sein Team trotz der Niederlage

In einem der Topspiele des 9. Spieltags der Premier League empfing Liverpool den FC Arsenal im heimischen Stadion und unterlag mit 0:1. Das Schicksal der hart umkämpften Partie entschied ein einziger Treffer von Kai Havertz.

Trotz der Heimniederlage äußerte sich Liverpool-Trainer Andoni Iraola nach dem Spiel sehr zufrieden über den Charakter, die Intensität und die Reaktion seiner Mannschaft auf den Gegentreffer.

Früher Fehler und Spielverlauf: Iraolas Analyse

Der Coach der Merseysider kommentierte den Spielverlauf detailliert und betonte, dass seine Schützlinge eine Leistung gezeigt hätten, die ein Tor verdient gehabt hätte:

  • «Wir sind selbst schuld an unseren Fehlern»: Der Cheftrainer verhehlte nicht, dass der Plan zu Beginn der Partie nicht wie erwartet aufging: «Natürlich wollten wir heute ein anderes Ergebnis erzielen. Wir sind vor allem für unsere Fehler zu Beginn des Spiels selbst verantwortlich.»;

  • Furchtloses und freies Spiel: Nach dem Gegentor agierte die Mannschaft deutlich offensiver: «Nach dem Tor gab es nichts mehr zu verteidigen, also begannen wir, freier und mutiger zu spielen. In der ersten Halbzeit haben wir das Spielgeschehen an uns gerissen und sind mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen.»;

  • Aluminium und vergebene Chancen: Über den Druck in der zweiten Halbzeit sprechend, merkte der Trainer an, dass dem Team das nötige Glück gefehlt habe: «Wir haben viel versucht, um auszugleichen. Unser Schuss traf sogar die Latte, wir hatten genug Möglichkeiten. Wir hätten zweifellos mindestens ein Tor verdient gehabt.».

«Es ist erst Anfang November – ein großer Kampf steht bevor»

Iraola erinnerte daran, dass eine einzige Niederlage nicht das endgültige Fazit der Saison sein könne und das Wichtigste sei, dass sich das Team spielerisch in die richtige Richtung entwickle:

  • Viele positive Aspekte: Der Experte betonte, dass es in der Leistung der Mannschaft viele Aspekte gegeben habe, die ihm gefielen, und dass es notwendig sei, dieses hohe Tempo über die gesamte Saison beizubehalten;

  • Das Rennen geht weiter: «Die Saison hat gerade erst begonnen. Sicher, Arsenal steht in der Tabelle derzeit sehr gut da, aber es ist erst Anfang November. Es liegen noch viele kämpferische Spiele vor uns.», schloss der Liverpool-Coach.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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