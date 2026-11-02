Georgina Rodríguez, die Partnerin von Cristiano Ronaldo, sorgt mit ihrem gruseligen Halloween-Look für Aufsehen

Der Fußballstar Cristiano Ronaldos Partnerin Georgina Rodríguez hat Halloween auf eine ganz besondere Weise gefeiert. In ihrem Haus in Madrid veranstaltete sie einen festlichen Abend im Kreise ihrer Familie und engsten Freunde.

Georgina teilte Eindrücke von diesem Abend mit ihren Fans auf Instagram. Auf den Bildern zeigt sie sich in einem gruseligen Look, der perfekt zum Halloween-Geist passt. Das für das Fest gewählte Kostüm und das Make-up verliehen ihrem Erscheinungsbild eine besondere Note.

Die Nutzer sozialer Netzwerke blieben gegenüber Rodríguez' festlichem Outfit nicht gleichgültig. Unter ihren Fotos finden sich zahlreiche positive Kommentare und Komplimente. Einige Fans bewerteten Georginas Look als einzigartig und sehr passend für die festliche Stimmung.

Auf diese Weise zog Ronaldos Partnerin nicht nur mit dem familiären Festabend, sondern auch mit ihrem ungewöhnlichen Auftritt in den sozialen Medien die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.