Neymar mit seinen Töchtern beim BTS-Konzert: Der Besuch des Fußballstars zieht die Aufmerksamkeit der Fans auf sich

Der brasilianische Fußballstar Neymar besuchte gemeinsam mit seiner Familie Südkoreaein Konzert der berühmten BTS-Gruppe. Der Fußballer teilte auf seinem Instagram-Account Aufnahmen von dem Konzert in São Paulo, bei dem die Künstler auftraten.

In den sozialen Netzwerken verbreitete Fotos und Videos zeigen, wie Neymar gemeinsam mit seinen Töchtern das Konzert verfolgt. Das Erscheinen des Fußballers inmitten der Fans im Stadion und seine Zeit mit der Familie bei der Musikveranstaltung erregten großes Aufsehen.

Dieser Besuch löste unter Internetnutzern verschiedene Spekulationen aus. Einige vermuten, dass Neymar das Konzert besucht haben könnte, weil seine Töchter BTS lieben. Andere lobten das Interesse des Fußballers an der Musik der berühmten Gruppe und seine Teilnahme an einer solchen Veranstaltung mit seiner Familie.

Dass Neymar die Fotos vom Konzert persönlich in den sozialen Medien veröffentlichte, blieb den Fans ebenfalls nicht verborgen. Seine Follower tauschen sich in den Kommentaren über die familiären Momente und den Musikgeschmack des Fußballers aus.

So stand Neymar, der sonst für seine Leistungen auf dem Spielfeld bekannt ist, diesmal nicht wegen des Fußballs, sondern wegen seines Familienbesuchs beim BTS-Konzert im Mittelpunkt der Diskussionen.