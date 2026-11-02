Einkommen russischer Oligarchen drastisch gesunken: Wer hat am meisten verloren?

Seit Jahresbeginn haben die größten Milliardäre Russlands vor dem Hintergrund der Schwankungen auf den internationalen Märkten und wirtschaftlicher Veränderungen enorme finanzielle Verluste erlitten. Laut maßgeblichen analytischen Berechnungen haben die reichsten Menschen des Landes insgesamt mehr als 28 Milliarden Dollar an Nettovermögen eingebüßt.

Insbesondere bei den Vermögenswerten von Magnaten, die in der Industrie- und Metallurgiebranche tätig sind, ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

Die größten Verluste und der stabilste Milliardär: Zahlen und Fakten

Den vorliegenden Daten zufolge stellt sich die Diskrepanz bei den finanziellen Verlusten wie folgt dar:

Der Chef von Nornickel verzeichnete einen Rekordverlust: Unter den russischen Unternehmern traf es den Präsidenten von Norilsk Nickel am härtesten. Sein persönliches Vermögen ist seit Jahresbeginn um 8,1 Milliarden Dollar gesunken und beläuft sich derzeit auf 21,6 Milliarden Dollar; Minimaler Rückgang bei Alexei Mordaschow:

Der Chef von Severstal, Alexei Mordaschow, konnte seine Vermögenswerte im Vergleich zu anderen besser schützen. Sein Kapital verringerte sich nur um 515 Millionen Dollar und liegt derzeit bei 27,8 Milliarden Dollar. Die Unsicherheit auf den globalen Märkten und die Volatilität der Rohstoffpreise üben weiterhin direkten Druck auf die Gesamtkapitalwerte der russischen Wirtschaftselite aus. darajasida saqlanib turibdi.

Global bozorlardagi noaniqlik va xomashyo narxlarining o‘zgarishi Rossiya biznes elitasining umumiy kapital ko‘rsatkichlariga bevosita bosim o‘tkazishda davom etmoqda.