Betrüger gibt sich als BTS-Mitglied Jimin aus und bringt 68-jährige Frau um 55.000 Dollar

Eine 68-jährige Rentnerin aus Brasilien ist auf einen Internetbetrüger hereingefallen und hat fast 55.000 US-Dollar verloren. Etwa vier Monate lang schrieb sie mit einer Person, die sich als Jimin, Mitglied der südkoreanischen Gruppe BTS, ausgab.

Es wurde bekannt, dass der Betrüger der Frau regelmäßig liebevolle Nachrichten schickte und sie davon überzeugte, dass sie eine romantische Beziehung führten. Nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hatte, behauptete er, er habe ihr wertvolle Geschenke geschickt, diese seien jedoch beim Zoll festgehalten worden. Daraufhin forderte er die Frau auf, Geld für die Zollgebühren zu zahlen, um die Geschenke auszulösen.

Die Rentnerin glaubte dem Betrüger und nahm bei Banken hohe Kredite auf, um das Geld zu überweisen. Ihr Gesamtschaden belief sich auf fast 300.000 brasilianische Real, was etwa 55.000 US-Dollar entspricht.

Nachdem die Frau erkannte, dass sie betrogen worden war, wandte sie sich an die Strafverfolgungsbehörden. Die Zivilpolizei von São Paulo ermittelt derzeit, um die kriminelle Gruppe hinter diesem Betrug zu identifizieren.