Betrüger gibt sich als BTS-Mitglied Jimin aus und bringt 68-jährige Frau um 55.000 Dollar

·29·Welt
Betrüger gibt sich als BTS-Mitglied Jimin aus und bringt 68-jährige Frau um 55.000 Dollar

Eine 68-jährige Rentnerin aus Brasilien ist auf einen Internetbetrüger hereingefallen und hat fast 55.000 US-Dollar verloren. Etwa vier Monate lang schrieb sie mit einer Person, die sich als Jimin, Mitglied der südkoreanischen Gruppe BTS, ausgab.

Es wurde bekannt, dass der Betrüger der Frau regelmäßig liebevolle Nachrichten schickte und sie davon überzeugte, dass sie eine romantische Beziehung führten. Nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hatte, behauptete er, er habe ihr wertvolle Geschenke geschickt, diese seien jedoch beim Zoll festgehalten worden. Daraufhin forderte er die Frau auf, Geld für die Zollgebühren zu zahlen, um die Geschenke auszulösen.

Die Rentnerin glaubte dem Betrüger und nahm bei Banken hohe Kredite auf, um das Geld zu überweisen. Ihr Gesamtschaden belief sich auf fast 300.000 brasilianische Real, was etwa 55.000 US-Dollar entspricht.

Nachdem die Frau erkannte, dass sie betrogen worden war, wandte sie sich an die Strafverfolgungsbehörden. Die Zivilpolizei von São Paulo ermittelt derzeit, um die kriminelle Gruppe hinter diesem Betrug zu identifizieren.

BTSJiminSão PauloInternetbetrugKriminalität
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neymar mit seinen Töchtern beim BTS-Konzert: Der Besuch des Fußballstars zieht die Aufmerksamkeit der Fans auf sichNeymar mit seinen Töchtern beim BTS-Konzert: Der Besuch des Fußballstars zieht die Aufmerksamkeit der Fans auf sich2 November 11:01Argentinische Mutter benennt ihr Baby nach BTS-StarArgentinische Mutter benennt ihr Baby nach BTS-Star26 Oktober 13:10Frau nach 133 Klingeldrücken ins GefängnisFrau nach 133 Klingeldrücken ins Gefängnis24 Juni 21:4715-jähriger Fußballer bei Schießerei während eines Spiels in Brasilien getötet15-jähriger Fußballer bei Schießerei während eines Spiels in Brasilien getötet3 August 11:44Ein flüchtiger Fehler: Schreckliche Tragödie in BrasilienEin flüchtiger Fehler: Schreckliche Tragödie in Brasilien14 Juni 16:2515 Tage visumfreie Einreise nach Thailand für Usbeken: Ist die offizielle Entscheidung in Kraft?15 Tage visumfreie Einreise nach Thailand für Usbeken: Ist die offizielle Entscheidung in Kraft?Heute 14:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen