Heute, am 4. November, empfängt im Rahmen des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League eines der intensivsten Teams des Kontinents — der deutsche Klub RB Leipzig — den englischen Meister Manchester City.

Dieses prestigeträchtige Aufeinandertreffen in der Red Bull Arena in Leipzig wird von einem Schiedsrichtergespann unter der Leitung des erfahrenen italienischen Unparteiischen Marco Guida geleitet.

Anstoßzeit und Live-Übertragung

Wichtige Details für Fußballfans zur Verfolgung der nächtlichen Begegnung:

Anstoßzeit: Die Partie beginnt nach Taschkenter Zeit um 01:00 Uhr nachts (in der Nacht zum 5. November);

Live-Übertragung: In Usbekistan kann dieses Spitzenspiel Zo‘r TV live im Fernsehen verfolgt werden.

Nächste Gegner und Spielplan

Die beiden europäischen Top-Teams treten am 24. November im Rahmen des 5. Spieltags wieder an:

Manchester City bestreitet ein schweres Heimspiel gegen den italienischen Klub SSC Neapel;

RB Leipzig reist nach Frankreich, um sich mit dem RC Lens zu messen.

Zur Information: Wer ist der amtierende Champions-League-Sieger?

Zur Erinnerung: Der amtierende Sieger der UEFA Champions League ist der französische Klub Paris Saint-Germain. Der Pariser Spitzenverein gewann den Titel in der letzten Saison erstmals in seiner Geschichte, nachdem er sich im Finale gegen den FC Arsenal nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzen konnte.

Das bevorstehende Duell in Leipzig gilt fürManchester Cityals einer der wichtigsten Tests, um den Platz unter den ersten Acht zu festigen, der direkt zur Qualifikation für die K.-o.-Phase berechtigt.