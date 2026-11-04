Russland und Kasachstan bestätigen Plan zur militärischen Zusammenarbeit: Details der neuen Vereinbarung

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Russland und Kasachstan bestätigen Plan zur militärischen Zusammenarbeit: Details der neuen Vereinbarung

Fragen der Sicherheit und der militärisch-technischen Zusammenarbeit in der zentralasiatischen Region stehen erneut auf der Tagesordnung. Die Verteidigungsministerien Russlands und Kasachstans haben einen bilateralen Plan zur militärischen Zusammenarbeit bis 2027 offiziell unterzeichnet. Dies gab der russische Verteidigungsminister Andrei Beloussow bekannt, der zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Kasachstan weilte.

Während der Verhandlungen bekundeten die Parteien ihre Absicht, die strategische Partnerschaft, die Ausbildung von Personal und gemeinsame Initiativen im Verteidigungsbereich auf eine neue Ebene zu heben.

Russische Testgelände und der Dank der Parteien

Während des Treffens wurden die Aktivitäten der bestehenden militärischen Einrichtungen und Testgelände zwischen den beiden Staaten gesondert erörtert:

  • Frage der Testgelände: Der Leiter des russischen Verteidigungsministeriums, Andrei Beloussow, dankte seinen Kollegen für die praktische Unterstützung bei der Lösung von Fragen im Zusammenhang mit dem vollständigen und stabilen Betrieb der russischen Testgelände auf kasachischem Territorium;

  • Format der Verhandlungen: Dieser Plan wurde nach einem direkten Treffen und Diskussionen zwischen den Verteidigungsministern beider Länder in Astana formalisiert.

Was beinhaltet der Militärplan für 2027?

Laut einer offiziellen Erklärung des kasachischen Verteidigungsministeriums stützt sich das verabschiedete strategische Dokument auf drei Hauptpfeiler:

  • Ausbildung von Militärpersonal und Bildung: Stärkung des Austauschs im Bereich der Verteidigungsausbildung, Erfahrungsaustausch zwischen Dozenten militärischer Hochschulen sowie die Organisation gemeinsamer wissenschaftlich-praktischer Konferenzen und Seminare;

  • Kampfvorbereitung und Erfahrung: Austausch von Fähigkeiten und praktischen Erfahrungen zwischen den Einheiten beider Armeen hinsichtlich professioneller Kampfvorbereitung;

  • Militärisch-technische Partnerschaft: Koordinierung der bilateralen Beziehungen im Bereich moderner Waffen und Verteidigungstechnologien.

Dieses Abkommen, das einen wichtigen Platz in der regionalen Sicherheitsarchitektur einnimmt, definiert die Richtungen der Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder für die nahe Zukunft klar.

Andrei BeloussowVerteidigungsministerium KasachstansMilitärische Zusammenarbeit Russland-KasachstanSicherheit in ZentralasienVerteidigungspolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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