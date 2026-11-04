Tragödie beim New York Marathon: Läuferin stirbt 3 Kilometer vor dem Ziel

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Tragödie beim New York Marathon: Läuferin stirbt 3 Kilometer vor dem Ziel

Der New

Eine junge Frau, die am Ende des Marathons lächelt und ihre Startnummer zeigt.

-York-Marathon in den USA endete mit einem tragischen Vorfall. Die 24-jährige Rachel Apa verstarb während des Rennens, nur drei Kilometer vor der Ziellinie.

Es wurde bekannt, dass Rachel regelmäßig Sport trieb und sich über mehrere Monate intensiv auf ihren ersten Marathon vorbereitet hatte. Sie hatte das Ziel, diesen Wettbewerb erfolgreich zu beenden.

Doch bei Kilometer 39, während sie durch den Central Park lief, verlor die junge Frau plötzlich das Bewusstsein. Trotz sofortiger medizinischer Notfallmaßnahmen konnte Rachels Leben nicht gerettet werden.

Besonders tragisch ist, dass sie kurz vor dem Unglück ihrem Vater eine Nachricht schrieb, in der sie mitteilte, dass sie sich nicht gut fühle und Schmerzen habe. Danach gab es keine Antwort mehr von ihr.

Ihr Vater, der ihren Standort über eine spezielle App verfolgte, bemerkte, dass ihre Bewegung zum Stillstand gekommen war. So endete der erste Marathon, der eigentlich ein freudiges Ereignis für die Familie hätte werden sollen, mit einem schweren Verlust.

Rachels Tod hat erneut die Aufmerksamkeit auf die Gesundheit von Teilnehmern bei Sportveranstaltungen und die medizinischen Sicherheitsvorkehrungen gelenkt.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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