Die nukleare Entscheidung des Weißen Hauses: Trump äußert sich zur „Mutter aller Bomben“ und neuen Bedingungen für ein Abkommen mit dem Iran

In einer Zeit zunehmender geopolitischer und militärischer Spannungen im Nahen Osten gab US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus eine unerwartete und wichtige Erklärung gegenüber Medienvertretern, darunter dem Sender Newsmax, ab. Das US-Staatsoberhaupt stellte klar, dass Washington absolut keine Absicht, Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit sehe, Atomwaffen gegen den Iran einzusetzen.

JournalistenAuf die Frage nach einem möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen die Atomanlagen des Iran antwortete Trump in seinem typischen Stil: „Ich habe das nicht nötig. Wir haben sie bereits zu 90 Prozent zerstört. Deshalb ist eine solche Waffe nicht erforderlich.“

Konventionelle Waffen reichen aus: Die „Mutter aller Bomben“ (MOAB) ist nicht nuklear

Trump erklärte, dass das bestehende konventionelle militärische Potenzial der US-Armee völlig ausreiche, um jedes strategische Ziel zu erreichen:

Überlegenheit konventioneller Streitkräfte: Der Chef des Weißen Hauses betonte, dass die USA zur Lösung ihrer militärischen Ziele ausschließlich auf konventionelle Streitkräfte zurückgreifen und keinen Grund oder Bedarf für einen Atomschlag sehen.

Klarstellung zu den MOAB-Gerüchten: In Bezug auf Berichte in internationalen Medien, wonach die USA die als „Mutter aller Bomben“ bekannte extrem starke Waffe gegen tief unter der Erde liegende Atombunker des Iran einsetzen könnten, betonte Trump, dass diese Waffe nicht nuklear sei: „Es ist einfach eine sehr große und starke konventionelle Bombe, aber sie gehört nicht zur Kategorie der Atomwaffen.“

Verzicht auf Atomwaffen und die Hauptbedingung Washingtons

Indem Donald Trump seine Ansichten zu Atomwaffen erneut darlegte, sprach er wichtige Aspekte der globalen Sicherheit an:

Globale Bedrohung: Der US-Präsident betonte, dass Atomwaffen die schrecklichste Gefahr für die gesamte Menschheit darstellten und dass die Nationen der Welt sie nicht einsetzen und schrittweise auf sie verzichten müssten.

Unveränderliche „rote Linie“: Obwohl der Verzicht auf Atomwaffen erklärt wurde, bleibt die Hauptforderung des Weißen Hauses gegenüber dem Iran fest bestehen: Teheran darf niemals im Besitz eines Atomsprengkopfes sein.

Möglichkeit eines diplomatischen Dialogs: Trump signalisierte seine Bereitschaft, sich an den Verhandlungstisch für direkte diplomatische Gespräche mit der iranischen Regierung zu setzen, um ein neues, strenges und langfristiges Friedensabkommen zu schließen, das den vollständigen Verzicht auf deren nukleare Ambitionen vorsieht.

Diese Erklärung des US-Präsidenten hat die Sorgen vor einer möglichen nuklearen Eskalation im Nahen Osten erheblich verringert und gezeigt, dass Washington beabsichtigt, die Situation durch konventionellen Druck und Verhandlungen zu kontrollieren.