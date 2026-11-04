Einkommen und Sprache sind entscheidend: Großbritannien führt neue Anforderungen für Einwanderer ein

Die britische Regierung hat ein umfassendes Reformpaket angekündigt, das die Einwanderungsgesetze des Landes grundlegend ändert und die Vorschriften verschärft. Wie britische Medien unter Berufung auf Innenministerin Shabana Mahmood berichten, wird der Prozess zur Erlangung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts für ausländische Staatsbürger künftig deutlich erschwert.

Dem neuen Plan zufolge wird für Ausländer in Großbritannien die Möglichkeit, unbefristet zu leben, zu arbeiten, zu studieren sowie staatliche Sozialleistungen und geförderten Wohnraum zu erhalten, Indefinite Leave to Remain (ILR) die grundlegende Mindestdauer für den Erhalt des Status von derzeit 5 Jahren auf bis zu 10 Jahre erhöht vorgeschlagen.

Neue Staffelung: Wer muss wie lange warten?

Im Rahmen der Reform werden die Wartezeiten direkt an das offizielle Jahreseinkommen der Einwanderer, die Einhaltung der Gesetze und den Grad der Integration in die lokale Gesellschaft gekoppelt:

3 Jahre: Für hochqualifizierte und wohlhabende Einwanderer mit einem offiziellen Jahreseinkommen von über 125.000 Pfund Sterling; über 125.000 Pfund Sterling;

5 Jahre: Für Fachkräfte mit einem Jahresgehalt von mehr als 50.000 Pfund Sterling; mehr als 50.000 Pfund Sterling;

10 Jahre: Die grundlegende Standarddauer für die meisten Einwanderer, die rechtmäßig leben und arbeiten;

bis zu 20 Jahre: Für Personen, die gegen Visabestimmungen verstoßen haben, staatliche Leistungen beziehen oder zu bestimmten Sonderkategorien gehören;

bis zu 30 Jahre: Für Migranten, die illegal ins Land eingereist sind, nicht arbeiten oder nicht studieren.

Neue Anforderungen an Sprache, Geschichte und Steuern

Der bloße Aufenthalt im Land für die festgelegte Dauer reicht nicht mehr aus. Die Kandidaten müssen eine Reihe obligatorischer Prüfungen bestehen:

Offizieller Nachweis exzellenter Englischkenntnisse;

Bestehen einer speziellen Prüfung zu Geschichte, Kultur und Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs;

Ein einwandfreies Führungszeugnis, keine Schulden gegenüber dem Staat und die vollständige Einhaltung aller steuerlichen Anforderungen.

Ziel der Reform und Migrationsstatistik

Innenministerin Shabana Mahmood betonte, dass diese Beschränkungen dazu dienen, die enormen staatlichen Ausgaben für die soziale Unterstützung von Einwanderern zu senken und das System für britische Steuerzahler gerechter zu gestalten.

Zur Information: Im Zeitraum von 2021 bis 2024 ist die Bevölkerung Großbritanniens aufgrund der Migration um fast 2,6 Millionen Menschen gewachsen. Derzeit verlangsamt sich das Migrationstempo deutlich: Im Jahr 2025 lag die Nettozuwanderung bei etwa 117.000 Personen und damit halb so hoch wie in den Vorjahren. Da jedoch ein Großteil der in den Vorjahren eingetroffenen Welle nach geltendem Recht kurz vor dem Erhalt des Daueraufenthaltsrechts steht, wird die neue Gesetzgebung beschleunigt.