Jahongir Zokirov und Rahmatullo Boymatov steigen bei Zuffa Boxing 13 in den Ring

In der Arena «The Venue» in Riad, Saudi-Arabien, findet im Rahmen der «Riyadh Season» ein großes Sportereignis für Profibox-Fans statt — Zuffa Boxing 13 Turnier. Bei diesem prestigeträchtigen Boxabend wird Usbekistan von zwei unserer vielversprechenden Faustkämpfer vertreten: Jahongir Zokirov und Rahmatullo (Tullo) Boymatov.

Die offizielle Fightcard des Turniers wurde bekannt gegeben, womit die Gegner unserer Landsleute und die Kampfregeln feststehen.

Die Kämpfe unserer Landsleute: Gewichtsklassen, Runden und Gegneranalyse

Die usbekischen Boxer steigen im Vorprogramm (Prelims) in den Ring:

Jahongir Zokirov vs. Brandon Colantonio: Dieser Kampf im Schwergewicht (Heavyweight) ist auf 6 Runden angesetzt. Zokirov trifft auf den erfahrenen Kanadier Brandon Colantonio. Colantonio hat bisher 10 Profikämpfe bestritten, davon 8 Siege und 2 Niederlagen.

Rahmatullo Boymatov vs. Moro Kanla: In einem auf 8 Runden angesetzten Kampf im Halbschwergewicht (Light Heavyweight) trifft Boymatov auf den Ghanaer Moro Kanla. Kanla gilt als ernstzunehmender und unangenehmer Gegner – er hat 10 Siege und nur 1 Niederlage auf seinem Konto.

Wann und wo findet der Wettbewerb statt?

Datum und Ort: Kämpfe Samstag, 14. November Beginn im Komplex «The Venue» in Riad;

Internationale Übertragung: Die Kämpfe werden weltweit live über die Plattformen «Sky Sports» und «Paramount+» übertragen.

Main Card: Die Hauptkämpfe des Abends

Die Main Card von Zuffa Boxing 13 umfasst eine Reihe von Duellen mit weltberühmten Stars:

Hauptkampf: Ein 10-Runden-Kampf im Supermittelgewicht (Super Middleweight) zwischen Carlos Adames (Dominikanische Republik) und Jerome Warburton (Wales);

Co-Main Event: Im Bantamgewicht (Bantamweight) bestreitet der ehemalige australische Weltmeister Jason Moloney einen 10-Runden-Kampf gegen den Mexikaner Andres Teran;

Zudem tritt der Franzose Bruno Suras im Supermittelgewicht zu einem 10-Runden-Duell gegen den Polen Kamil Bednarek an.

Für die usbekischen Faustkämpfer gilt diese große Bühne in Riad als einer der wichtigsten Schritte, um in den internationalen Ranglisten aufzusteigen und die Aufmerksamkeit bedeutender Promotionen auf sich zu ziehen.