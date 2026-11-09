3 Goldmedaillen für Akbar Jo‘rayev: Sensation des usbekischen Teams bei der Weltmeisterschaft

Die prestigeträchtige Weltmeisterschaft im Gewichtheben der Erwachsenen in Ningbo, China, ist offiziell zu Ende gegangen.

In den Wettkämpfen, bei denen fast zwei Wochen lang die stärksten Kraftsportler des Planeten um den Sieg kämpften, erzielte die usbekische Nationalmannschaft, die mit acht Athleten antrat, ein historisches Ergebnis.

Medaillenspiegel: Usbekistan unter den Top 3 der Welt

Im offiziellen Medaillenspiegel nach Abschluss des Turniers belegte Usbekistan einen der Spitzenplätze neben den stärksten Nationen der Welt:

1. Platz — DVRK: Nordkorea zeigte eine absolute Dominanz und sicherte sich mit insgesamt 34 Medaillen (20 Gold, 8 Silber, 6 Bronze) den 1. Platz;

2. Platz — China: Die Gastgeber belegten mit insgesamt 33 Medaillen (17 Gold, 10 Silber, 6 Bronze) den 2. Platz;

3. Platz — Usbekistan und Bulgarien: Unsere Delegation stieg aufgrund der Qualität der Goldmedaillen gemeinsam mit Bulgarien auf den ehrenvollen 3. Platz weltweit auf.

Medaillenspiegel der Weltmeisterschaft

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt Status 1 DVRK 20 8 6 34 Absoluter Spitzenreiter 2 China 17 10 6 33 Gastgeber 3 Usbekistan 3 0 0 3 Unter den Top 3 nach Goldmedaillen 3 Bulgarien 3 0 0 3 Unter den Top 3 nach Goldmedaillen

Der Triumph von Akbar Jo‘rayev und die Stärke der Trainer

Bei diesem prestigeträchtigen Turnier wurden alle drei Goldmedaillen der usbekischen Nationalmannschaft vom Olympiasieger Akbar Jo‘rayev gewonnen. Er bewies erneut, dass er in seiner Gewichtsklasse konkurrenzlos ist, und sicherte sich den absoluten Meistertitel.

Mit nur acht Athleten unter Hunderten von Sportlern weltweit den dritten Platz zu erreichen, ist ein klares Ergebnis der hohen Professionalität und der hingebungsvollen Arbeit der usbekischen Gewichtheberschule, unserer Athleten und des Trainerstabs.