„Ich entschuldige mich bei den Spielern“: Ruzikul Berdiyev über den harten Sieg in Buchara

In einem wichtigen Duell im Rahmen des 27. Spieltags der usbekischen Superliga sicherte sich das Team von Nasaf aus Qarshi auswärts einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen Buchara.

Nach dem Spiel nahm der Trainer der Gäste, Ruzikul Berdiyev an der Pressekonferenz teil. Der erfahrene Fachmann antwortete auf Fragen zu den Strapazen der Reise, die ein achtstündiges Warten am Flughafen beinhaltete, zu den personellen Ausfällen und zu einer möglichen Auszeit vom Traineramt. Dabei kritisierte er vor allem den schlechten Zustand des Platzes in Buchara scharf und entschuldigte sich offiziell bei den Spielern beider Mannschaften.

„So einen Platz habe ich lange nicht gesehen“: Harte Kritik am Zustand des Spielfelds

Ruzikul Berdiyev erklärte, warum das Spiel fast nur aus langen Bällen und Zweikämpfen bestand:

Der Mut der Spieler: „Ich persönlich entschuldige mich bei den Spielern beider Teams. Es ist eine sehr schwierige Situation, sie auf einem solchen Platz spielen zu lassen. Einen derartigen Rasen habe ich in der Umgebung noch nie gesehen. Auf einem solchen Untergrund zu spielen, erfordert echten Mut.“

Auswirkungen auf die Taktik: „Was das Spiel betrifft, so konnte es auf einem Platz in diesem Zustand nicht anders laufen – nur lange Bälle, Luftduelle und Standardsituationen. Trotzdem haben die Jungs bis zum Ende gekämpft und die wichtigen drei Punkte geholt.“

8 Stunden am Flughafen, Ausfälle und Verletzungen

Der Trainer äußerte sich auch ausführlich zur Erschöpfung durch internationale und nationale Reisen sowie zum Fehlen von Leistungsträgern:

Reisestrapazen: Das Team kam nach langen Flügen an und musste sogar acht Stunden am Flughafen ausharren. Dies war eine enorme körperliche Belastung für die Spieler.

Zustand von Abdurahmatov und Bahromov: „Zafarmurod Abdurahmatov und Sardor Bahromov waren für uns große Ausfälle. Bahromov hatte noch eine Verletzung aus dem vorherigen Spiel. Bei Abdurahmatov wollten wir kein Risiko eingehen, da er leichte Schmerzen im Bein verspürte. Auch Murod Rahmatov konnte nicht auflaufen. Dennoch haben die Jungs die mentale Stärke gefunden.“

„Ich werde dem Team so lange helfen, wie ich gebraucht werde“

Auf die Frage nach einer Auszeit (Sabbatical), wie sie bei großen Trainern wie Guardiola oder Ancelotti vorkommt, antwortete der Nasaf-Cheftrainer aufrichtig: