Die Zukunft der Menschheit im Weltraum: NASA schreibt Auswahlverfahren für Leben und Arbeiten auf dem Mond aus

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) hat im Rahmen der Erweiterung ihres „Artemis“-Programms mit der Rekrutierung einer neuen Generation von Astronauten begonnen. Die Teilnehmer dieser Mission sollen nicht nur den Mond betreten, sondern auch in einer dort zu errichtenden wissenschaftlichen Basis leben und arbeiten sowie den Grundstein für die ersten bemannten Flüge zum Mars legen.

Bewerbungsfrist Bis zum 3. Dezember läuft die Bewerbungsphase. NASA-Administrator Jared Isaacman bezeichnete dies bei einer Flugschau im Kennedy Space Center als „eine einmalige Gelegenheit, sich der NASA anzuschließen und das Schicksal der Menschheit im Weltraum mitzubestimmen“.

Hauptanforderungen an Bewerber

Die NASA hat für die nächste Auswahlrunde sehr hohe Qualifikationskriterien festgelegt:

Staatsbürgerschaft: Bewerber müssen zwingend US-Staatsbürger sein;

Bildungsabschluss: Master-Abschluss in Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen oder Mathematik (MINT-Fächer), medizinische Qualifikation, Ausbildung an einer Testpilotenschule oder mindestens 2 Jahre Erfahrung in einem relevanten Promotionsstudium;

Berufliche Qualifikation: Mindestens 3 Jahre einschlägige praktische Berufserfahrung;

Flugstunden für Piloten: Mindestens 750 Flugstunden als verantwortlicher Pilot in Hochgeschwindigkeits-Düsenflugzeugen, 1.500 Stunden in anderen Flugzeugtypen oder 1.000 Stunden in Hubschraubern.

Auswahlprozess und statistische Daten

Das Astronautenkorps der NASA wird seit den 1960er Jahren kontinuierlich aufgebaut. Die wichtigsten Phasen der neuen Rekrutierung und historische Daten sind wie folgt:

Indikator Zahl / Frist Anmerkung Bewerbungsfrist Bis zum 3. Dezember Erste Auswahlphase Abschluss der finalen Auswahl Ende 2027 Gewinner werden ermittelt und das Training beginnt Aktuelle Anzahl aktiver Astronauten 32 Personen Aktive Raumfahrer im Dienst der NASA Historisch ausgebildete Personen 370 Personen Seit den 1960er Jahren ausgewählte Fachkräfte Ergebnis der letzten Auswahl (2024–2025) 10 Aufnahmen Aus über 8.000 Bewerbern ausgewählt

Plan für 2028 und aufkommende Hindernisse

Die US-Regierung plant, bis 2028 wieder Menschen auf die Mondoberfläche zu bringen. Bei diesem Großprojekt unterstützen die privaten Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, SpaceX sowie von Jeff Bezos, Blue Origin mit Flug- und Landesystemen.

Die neue Mission stößt jedoch auf technische Verzögerungen:

Laut einem Bericht der Washington Post besteht das Risiko, dass der als Hauptauftragnehmer für die Produktion der neuen Generation von Raumanzügen ausgewählte Konzern Axiom Space den festgelegten Zeitplan nicht einhalten kann.

Sollten die Raumanzüge und Sicherheitssysteme bis 2028 nicht vollständig getestet sein, könnte sich der bemannte Flug zum Mond erneut verzögern.

Dennoch beschleunigt die NASA den Aufbau der Mondbasisinfrastruktur und die Auswahl der Kandidaten für die Mars-Mission planmäßig.