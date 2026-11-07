Unerwartete Situation in Sokuluk: Warum hat Sadyr Dschaparow das Lobgedicht gestoppt?

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Unerwartete Situation in Sokuluk: Warum hat Sadyr Dschaparow das Lobgedicht gestoppt?

Präsident von Kirgisistan Sadyr Dschaparow Während eines offenen Treffens mit den Bewohnern der Region Tschüi unterbrach er eine Frau, die ein Lobgedicht auf ihn vortragen wollte, und untersagte öffentliche Schmeicheleien.

Wie lokale Medien berichteten, überraschte das Staatsoberhaupt am 6. November bei einem aufrichtigen und offenen Dialog mit den Bürgern des Bezirks Sokuluk alle Anwesenden, indem er erklärte, dass solche Lobpreisungen einen künstlichen Eindruck erwecken würden.

„Die Frau, die ein Gedicht vortragen wollte, und die Ablehnung des Präsidenten“

Während des Treffens ergriff eine der Bürgerinnen das Wort, schilderte ihr Anliegen und trat dann mit einer ungewöhnlichen Initiative hervor:

  • Versuch einer Hymne: Die Frau äußerte zunächst ihr persönliches und soziales Anliegen und bat dann darum, ein speziell für den Präsidenten verfasstes Gedicht vorlesen zu dürfen;

  • Das Eingreifen des Präsidenten: Sadyr Dschaparow unterbrach sie höflich über das Mikrofon und betonte entschieden, dass dies nicht nötig sei und Lobgedichte auf das Staatsoberhaupt überflüssig seien.

„Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass 'diensthabende' Schmeichler versammelt sind“

Das Staatsoberhaupt erklärte offen und aufrichtig, warum er derart öffentliches Lob strikt ablehnt:

  • „Lobpreist die Regierung nicht“: „Lobpreist die Regierung nicht. Damit kränkt ihr sowohl mich als auch euch selbst. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Leute speziell zu Versammlungen eingeladen werden, nur um uns zu loben“, sagte der Präsident;

  • Transparenz und öffentliche Meinung: „Sonst denken andere, ich hätte nur 'diensthabende' Bürger versammelt, um mich loben zu lassen“, betonte Dschaparow.

Diese Aussage wurde vom Publikum positiv aufgenommen und wird in der Öffentlichkeit weithin als ein Beispiel für das Vorgehen von Staatsbediensteten gegen falsche Schmeichelei diskutiert.

Sadyr DschaparowKirgisistanBezirk SokulukRegion TschüiPolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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